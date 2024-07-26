Убийство Ирины Фарион: суд отправил подозреваемого под стражу

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион, под стражу без возможности внесения залога, передает УНН.

Детали

Выбрать подозреваемому Зинченко меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток - до 22.09.2024 года без определения залога - заявил судья.

Прокуратура настаивала на применении к 18-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Впрочем, адвокат просил для подсудимого домашний арест согласно прописке в Днепре и браслет. По его словам, содержание под стражей не ко времени, потому что подозрение необоснованно, поскольку не было психологической экспертизы.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.