На крупнейшем газовом месторождении «Роснефти» в ЯНАО произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, семеро получили ранения. Об этом сообщает «Ростехнадзор», передает УНН.

Детали

На территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО «Роспан Интернешнл» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением - заявили в ведомстве.

российские правоохранители говорят, что что среди пострадавших - двое работников предприятия и шесть сотрудников подрядной организации, один из которых умер.

Предварительно сообщается, что возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке локализовано. В россии также уверяют, что «угроза населению и окружающей среде отсутствует, на месте организован экологический мониторинг»

Справочно

«Роспан» является одним из ведущих газовых проектов „Роснефти“. Он объединяет несколько месторождений с запасами около 975 миллиардов кубометров газа, более 150 миллионов газового конденсата и более 40 миллионов тонн нефти.

Также «дочка» «Роснефти» - это один из крупнейших производителей сжиженного углеводородного газа (СУГ) в рф. Основная часть отгрузок СУГ с «Роспана» осуществляется по железной дороге. В прошлом году железнодорожные отгрузки СУГ с предприятия достигли почти 888 тыс. тонн, что на 386 тыс. тонн больше чем в 2022 году.

У ТЦ в краснодарському краї рф стався вибух газу: 14 постраждалих, співробітниця аптеки у реанімації