Киев • УНН
В торговом центре в апшеронске произошел взрыв газа, в результате которого пострадало 14 человек. Одна сотрудница аптеки в тяжелом состоянии.
Сегодня, 22 июля, произошел взрыв в торговом центре в апшеронске краснодарского края рф. Большая часть здания рухнула. Пострадали 14 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.
Детали
В реанимации местной больницы сейчас остается сотрудница аптеки, которую спасли из-под завалов. Она в тяжелом состоянии.
Двух пострадавших направили в краснодар, еще двое получили помощь на месте. Остальные отказались от госпитализации.
Предварительная причина происшествия - взрыв бытового газа.
Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности".
Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди.