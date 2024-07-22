Сегодня, 22 июля, произошел взрыв в торговом центре в апшеронске краснодарского края рф. Большая часть здания рухнула. Пострадали 14 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

В реанимации местной больницы сейчас остается сотрудница аптеки, которую спасли из-под завалов. Она в тяжелом состоянии.

Двух пострадавших направили в краснодар, еще двое получили помощь на месте. Остальные отказались от госпитализации.

Предварительная причина происшествия - взрыв бытового газа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности".

Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди.