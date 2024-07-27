Министерство культуры Украины добавило львовское звонарство в Национальный перечень нематериального культурного наследия. Эта традиция включает разнообразные мелодии для религиозных и светских событий, передается от мастеров к молодежи.
Традицию звонарства во Львове добавили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщило Министерство культуры, передает УНН.
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Колокола во Львове - это не только звуки города, но и его душа, отметили в Минкульте. Мелодичные звуки используют для религиозных служб, во время свадеб, похорон и других церковных обрядов. Среди репертуара такие мелодии:
Звонари на протяжении веков они сохраняют в памяти разнообразие колокольного искусства, которое редко фиксируется в письменных документах. Зато знания передаются молодежи от мастеров. Сейчас объединения звонарей сохраняют и восстанавливают традицию колокольного искусства.
Звуки колоколов формируют единое культурное и эмоциональное пространство во Львове. Это часть идентичности горожан и сентиментальная связь с колокольней и ее колоколом, который пробуждает эмоции, воспоминания и опыт, как личный, так и коллективный.
Также особенностью традиции звонарства во Львове является социальная и межконфессиональная слаженность, ведь звонари исповедуют принцип равенства и выполняют свои обязанности в разных конфессиях, формируя толерантную среду.
Україна стала членом Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО 11 июня 2024, 11:55 • 13415 просмотров