Традицию звонарства во Львове добавили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщило Министерство культуры, передает УНН.

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Колокола во Львове - это не только звуки города, но и его душа, отметили в Минкульте. Мелодичные звуки используют для религиозных служб, во время свадеб, похорон и других церковных обрядов. Среди репертуара такие мелодии:

«Благовест», который исполняют ежедневно перед службой;

«Перезвон», который выполняют во время освящения куличей, во время празднования Вербного воскресенья, во время различных процессий, венчания, крестин;

мелодия для похорон;

мелодия тревоги, оповещение о стихийном бедствии или нападении врага.

Звонари на протяжении веков они сохраняют в памяти разнообразие колокольного искусства, которое редко фиксируется в письменных документах. Зато знания передаются молодежи от мастеров. Сейчас объединения звонарей сохраняют и восстанавливают традицию колокольного искусства.

Звуки колоколов формируют единое культурное и эмоциональное пространство во Львове. Это часть идентичности горожан и сентиментальная связь с колокольней и ее колоколом, который пробуждает эмоции, воспоминания и опыт, как личный, так и коллективный.

Также особенностью традиции звонарства во Львове является социальная и межконфессиональная слаженность, ведь звонари исповедуют принцип равенства и выполняют свои обязанности в разных конфессиях, формируя толерантную среду.

Україна стала членом Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО