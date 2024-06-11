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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина стала членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Украина стала членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 11:55  •  316 просмотра

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Заместитель министра культуры Анастасия Бондарь отмечает, что это историческое событие для Украины и важный шаг в охране нематериального культурного наследия.

Во вторник, 11 июня, Украину впервые избрали в состав Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали 

Украину избрали на четырехлетний срок во время 10-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Заместитель министра культуры Анастасия Бондарь отмечает, что это историческое событие для Украины и важный шаг в охране нематериального культурного наследия.

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Мы будем стремиться повышать уважение к живому наследию, уделять максимум внимания охране нематериального культурного наследия Украины, которая является составляющей национальной безопасности, построения устойчивого мира и культурного согласия, а следовательно-базовым приоритетом Украины

- заявила Боднар.

В Минкульте подчеркнули, что избрание Украины в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия позволит способствовать эффективному достижению и выполнению целей Конвенции об охране нематериального культурного наследия.

Кроме того, это способствует положительному имиджу государства. 

Напомним

По подсчетам представителей ЮНЕСКО Украине понадобится не менее 9 миллиардов долларов и 10 лет, чтобы восстановить поврежденные российскими военными туристические объекты.

Такие цифры озвучили в культурном агентстве ООН, добавив, что двухлетняя война пока стоила стране более 19,6 миллиарда долларов Доход от туризма.

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