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Україна стала членом Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Україна стала членом Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 13806 перегляди

Заступниця міністра культури Анастасія Бондар наголошує, що це історична подія для України та важливий крок в охороні нематеріальної культурної спадщини.

У вівторок, 11 червня, Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі 

Україну обрали на чотирирічний термін під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Заступниця міністра культури Анастасія Бондар наголошує, що це історична подія для України та важливий крок в охороні нематеріальної культурної спадщини.

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Ми прагнутимемо підвищувати повагу до живої спадщини, приділяти максимум уваги до охорони нематеріальної культурної спадщини України, яка є складовою національної безпеки, побудови сталого миру та культурної злагоди, а отже – базовим пріоритетом України

- заявила Боднар.

У Мінкульті підкреслили, що обрання України до Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини надасть можливість сприяти ефективному досягненню та виконанню цілей Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини.

Окрім того, це сприяє позитивному іміджу держави. 

Нагадаємо

За підрахунками представників ЮНЕСКО Україні знадобиться щонайменше 9 мільярдів доларів та 10 років, аби відновити пошкоджені російськими військовими туристичні об’єкти.

Такі цифри озвучили в культурному агентстві ООН, додавши, що дворічна війна наразі коштувала країні понад 19,6 мільярда доларів дохід від туризму.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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