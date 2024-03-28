Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно

Украина направила два представления на рассмотрение Межправительственному Комитету по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - "Традицию полесской "дудки-выкрутки" и "Практику по охране "Традиции Щедрого вечера в Украине", передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

По данным ведомства, в Список нематериального культурного наследия, требующего срочной охраны подано "Традицию полесской "дудки-выкрутки" на Ровинщине".

Это - музыкальный инструмент, название которого происходит от способа его изготовления: дудку делали из ветки сосны, выкручивая ее середину. Изготовление инструмента требовало знаний о древесине, времени ее созревания, ее структуре.

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В Реестр лучших практик охраны нематериального культурного наследия подана "Практика по охране "Традиции Щедрого вечера в Украине" средствами формального и неформального образования", которая берет начало с 2014 года.

Цель номинации - показать роль и значение нематериального культурного наследия на примере указанной традиции как фактора устойчивости, а также продемонстрировать культурное разнообразие традиций и обычаев, опыт сочетания знаний и умений опытных носителей.

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"Поддерживая инициативу громад, мы поддерживаем их стремление сделать живое наследие более видимым, демонстрируем, что живое наследие играет решающую роль как основа идентичности, благосостояния и устойчивого развития громад, а также взаимопонимания между громадами и обществами", - отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.