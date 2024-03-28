ЮНЕСКО приняло программу чрезвычайной помощи Украине

На днях в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже во время 219-й сессии ЮНЕСКО приняло решение о действиях и программе чрезвычайной помощи Украине. об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Отныне Генеральный директор ЮНЕСКО будет осуществлять активный мониторинг ситуации в Украине в ее международно признанных границах с целью обеспечения непосредственного участия ЮНЕСКО в мероприятиях по восстановлению Украины в рамках мандата Организации, - говорится в сообщении.

Детали

В частности, решением, предусмотрено осуществление Генеральным директором активного мониторинга ЮНЕСКО ситуации после подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС. Результатом мониторинга должна стать подготовка плана действий для преодоления негативных последствий для окружающей среды в связи с этим экоцидом.

В свою очередь Директор по стратегическому планированию Секретариата ЮНЕСКО представила Доклад Генерального директора ЮНЕСКО о принятых мерах по выполнению "Программы действий и чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине". Доклад охватывает период с сентября 2023 года до января 2024 года.

Представительница Секретариата ЮНЕСКО отметила, что ЮНЕСКО мобилизовала более 66 млн. долл. Делегации Великобритании, США, Испании, Австрии, Австралии, Франции, Литвы, Японии, Италии, Словакии, Исландии, Чехии, Германии, Чили, Польши и Ирландии выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах Украины, осудили российскую агрессию и преступления России против культурного наследия, системы образования, сектора науки Украины. Кроме того, делегаты осудили похищение Россией украинских детей, разрушение Россией дамбы Каховской ГЭС.

Делегации подтвердили готовность продолжать финансовую поддержку программ ЮНЕСКО для Украины в отдельных сферах, в частности для защиты объектов культурного наследия в Одессе, Киеве, Львове и других городах, и призвали ЮНЕСКО продолжать мобилизовать ресурсы для восстановления сфер мандата Организации в Украине. Заявление Группы друзей Украины в ЮНЕСКО в поддержку Украины со строгим осуждением российской агрессии было объявлено делегацией Великобритании от имени 44 государств, - отметили в МКИП.

Делегация Украины при ЮНЕСКО в своем выступлении подчеркнула важность чрезвычайной помощи Украине для восстановления сфер мандата ЮНЕСКО, которые понесли ущерб в результате российской военной агрессии. Украинцы в очередной раз подчеркнули, что целями российских ракетных атак являются электростанции, телекоммуникации, обычные жилые дома и общественный транспорт, то есть гражданская инфраструктура.

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