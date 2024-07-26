В баварском городе Мемминген произошел взрыв, который привел к обвалу дома с террасой. Местонахождение по меньшей мере двух человек неизвестно, спасатели разбирают завалы и оценивают масштабные повреждения.
В городе Мемминген, расположенном в Баварии, произошел серьезный инцидент: после взрыва обвалился дом с террасой. Информация о том, были ли люди в здании во время взрыва, пока что остается неизвестной. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН.
Детали
В пятницу вечером ситуационный центр полиции сообщил, что местонахождение по меньшей мере двух человек пока не установлено. Взрыв также нанес значительные повреждения соседним зданиям.
Полиция и спасатели немедленно приступили к ликвидации последствий инцидента. В ситуационном центре отметили об «огромных повреждениях» и «большом количестве завалов», которые необходимо было убрать в первую очередь. Взрыв произошел примерно в 17:20, серьезно повредив также окружающие здания.
На месте происшествия продолжается масштабное стягивание полиции и спасателей. Для помощи прибыли экстренные службы из соседнего Баден-Вюртемберга. Над городом кружил вертолет, а рано вечером полиция установила пункт сбора СМИ для координации работы журналистов.
На Ямалі стався вибух на найбільшому газовому родовищі "роснефти"26 июля 2024, 17:47 • 10750 просмотров