В городе Мемминген, расположенном в Баварии, произошел серьезный инцидент: после взрыва обвалился дом с террасой. Информация о том, были ли люди в здании во время взрыва, пока что остается неизвестной. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН.

Детали

В пятницу вечером ситуационный центр полиции сообщил, что местонахождение по меньшей мере двух человек пока не установлено. Взрыв также нанес значительные повреждения соседним зданиям.

Полиция и спасатели немедленно приступили к ликвидации последствий инцидента. В ситуационном центре отметили об «огромных повреждениях» и «большом количестве завалов», которые необходимо было убрать в первую очередь. Взрыв произошел примерно в 17:20, серьезно повредив также окружающие здания.

На месте происшествия продолжается масштабное стягивание полиции и спасателей. Для помощи прибыли экстренные службы из соседнего Баден-Вюртемберга. Над городом кружил вертолет, а рано вечером полиция установила пункт сбора СМИ для координации работы журналистов.

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