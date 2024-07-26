В рф составили список фронтовой поэзии, рассказов военных и очерков о «героев русской весны», - перечень станет обязательным для заведений временно оккупированной территории Украины. Пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Враг продолжает свою жесткую кампанию по промыванию мозгов украинских детей. Для этого составил список фронтовой поэзии, рассказов военных и очерков о «героях русской весны», которые должны «сохранить память» о войне против Украины. Этот перечень станет обязательным для школ, библиотек и культурных центров временно оккупированной территории Украины - информирует Sprotyv.

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Указывается, что центр «Традиция» Прилепина и фонд «Защитники отечества» имеют отношение к формированию каталога рекомендуемой литературы. Также авторы списка литературы рекомендовали распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине.

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