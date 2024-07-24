Киев • УНН
Жители оккупированной Луганщины получили платежки с сверхурочными начислениями за электроэнергию и газ. Так называемое 'правительство лнр' отказалось аннулировать эти начисления, несмотря на повышение тарифов с 1 июля.
Тысячи жителей так называемой "лнр", на фоне повышения тарифов, получили платежки с сверхурочными начислениями за пользование электроэнергией и природным газом. Кроме того, согласно решению так называемого "правительства лнр", соответствующие начисления остаются в силе.
Сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.
Детали
В прошлом году тысячи жителей так называемой "лнр" получили платежки с сверхурочными начислениями за пользование электроэнергией и природным газом. Захватчики не учли даже льготы, обещанные для некоторых населенных пунктов вблизи линии фронта. Некоторые оплатили эти суммы, некоторые - нет.
Согласно решению, которое было недавно принято "правительством лнр", - начисления за более чем семь месяцев года не аннулируют.
Деньги останутся у поставщика в качестве оплаты за пользование услугами в будущем. Тарифы с 1 июля на оккупированной Луганщине уже подняли, информирует Луганская областная государственная администрация.
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