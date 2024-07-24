Тысячи жителей так называемой "лнр", на фоне повышения тарифов, получили платежки с сверхурочными начислениями за пользование электроэнергией и природным газом. Кроме того, согласно решению так называемого "правительства лнр", соответствующие начисления остаются в силе.

Сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

В прошлом году тысячи жителей так называемой "лнр" получили платежки с сверхурочными начислениями за пользование электроэнергией и природным газом. Захватчики не учли даже льготы, обещанные для некоторых населенных пунктов вблизи линии фронта. Некоторые оплатили эти суммы, некоторые - нет. - передает Луганская ОВА.

Согласно решению, которое было недавно принято "правительством лнр", - начисления за более чем семь месяцев года не аннулируют.

Деньги останутся у поставщика в качестве оплаты за пользование услугами в будущем. Тарифы с 1 июля на оккупированной Луганщине уже подняли, информирует Луганская областная государственная администрация.

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