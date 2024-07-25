Личную информацию абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины шифруют во всех информационных системах, которые обрабатывают вступительные документы, для безопасности. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ВОТ, или которые переселились из временно оккупированных регионов после 24 февраля 2022 года, шифруются во всех информационных системах, используемых для обработки вступительных документов.

Такое шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков. Ведь дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационных властей не смогут идентифицировать, что это за человек, - подчеркнул Лубинец.

Напомним

Для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, действуют особые условия, которые предусматривают возможность не сдавать единый профессиональный вступительный экзамен и единый вступительный экзамен на специальности.