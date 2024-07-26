В рамках рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» на Киевщине провели совещание по восстановлению поврежденных объектов, которые восстанавливают за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и UNITED24. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По слова Кравченко, на совещании заслушали представителей ПРООН, технадзора, а также представителей правоохранительных органов, которые входят в эту группу.

Он добавил, что на начало июля мы уже ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома:

в Ирпене по ул. Давидчука, 42, который восстановили за счет UNITED24;

в Буче по ул. Энергетиков, 2, который капитально отремонтировали за счет ФЛН.



Поэтому сейчас в работе 20 объектов по программе UNITED24 и 47 - ФЛН, где заказчик КОГА.

Ряд объектов планируем ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Поэтому всех подрядчиков попросил активизировать работы. Главное, без потери качества и попыток завысить цены на материалы или услуги. Все под жестким контролем. Знаю, у некоторых есть незначительные отставания от графика выполнения работ. Поэтому дал срок до начала августа наверстать то, что не сделали. С подрядчиками, которые игнорируют наши требования, а также условия договора придется прощаться - убеждает глава Киевской ОВА.

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Он также рассказал, что одному из подрядчиков, который восстанавливает несколько объектов, вынесли предупреждение.

Сорванный срок выполнения работ, недостаточное количество работников на объектах. Департамент регионального развития КОГА уже направил претензионные документы с требованием работать в соответствии с обязательствами, которые взяли - рассказывает Кравченко.

Глава ОВА также подчеркнул, что прецеденты, когда разрывают договор с подрядчиками из-за ненадлежащей работы, уже были. По его словам, сегодня нет времени играть и уговаривать подрядчиков делать свою работу качественно.

Все работы буду проверять лично. И без предупреждения - подытожил председатель ОВА.

Напомним,

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко провел совещание по строительству фортификаций на Киевщине. Выявлены незначительные недоработки, на устранение которых подрядчикам дано 3 дня.