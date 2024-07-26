26 июля российские войска совершили 16 обстрелов Сумщины, всего 69 ударов. Атаковано 6 общин, используя артиллерию, минометы, FPV-дроны и авиацию.
За день 26 июля военные РФ совершили 16 обстрелов Сумской области. Всего было 69 ударов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Эсманьскую общину атаковали FPV-дронами (9 взрывов).
По Краснопольской громаде били из артиллерии (15 взрывов) и минометов (12 взрывов).
Белопольскую громаду обстреливали из артиллерии (6 взрывов).
На Юнаковскую общину с беспилотника сбросили взрывчатку. Также были пуски неуправляемых авиационных ракет с самолета (5 взрывов) и обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
На Великописаревскую громаду сбросили 17 мин.
Шалыгинскую громаду обстреливали из минометов (3 взрыва).
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