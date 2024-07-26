За день 26 июля военные РФ совершили 16 обстрелов Сумской области. Всего было 69 ударов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Эсманьскую общину атаковали FPV-дронами (9 взрывов).

По Краснопольской громаде били из артиллерии (15 взрывов) и минометов (12 взрывов).

Белопольскую громаду обстреливали из артиллерии (6 взрывов).

На Юнаковскую общину с беспилотника сбросили взрывчатку. Также были пуски неуправляемых авиационных ракет с самолета (5 взрывов) и обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

На Великописаревскую громаду сбросили 17 мин.

Шалыгинскую громаду обстреливали из минометов (3 взрыва).

У Рівному затримали рецидивіста, який на замовлення фсб підпалив службовий пікап ЗСУ