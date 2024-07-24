Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного пособника фсб, который готовил новую серию поджогов авто Сил обороны на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленником оказался рецидивист из Ровенской области. Ранее фигурант отбывал наказание за совершение грабежей и краж, из-за чего попал в поле зрения российской спецслужбы, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что фсб дистанционно привлекла его к сотрудничеству и в обмен на денежное вознаграждение поставила задачу на поджог автотехники ВСУ. для выполнения вражеского задания фигурант ночью обходил территорию областного центра, где пытался обнаружить припаркованные авто украинских защитников. Ему удалось поджечь один из служебных пикапов ВСУ, после чего правоохранители "по горячим следам" задержали злоумышленника.

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Соратник фсб снял поджог на видео, чтобы отправить своему российскому куратору, с которым общался в анонимном чате в Телеграмме. Спецслужбы рф планировали использовать это видео для подготовки специальных информационных операций (СИО) о якобы наличии антиукраинского подполья на западе нашего государства.

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступных действий. Также у него обнаружены легковоспламеняющиеся смеси и банковскую карточку, на которую он надеялся получить денежное "вознаграждение" от фсб.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.