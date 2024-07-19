Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки фсб расшатать общественно-политическую обстановку на западе Украины. Во Львове задержаны молодые люди, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Фигурантами оказалось двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легких" денег на страницах российских Телеграмм-каналов, - говорится в сообщении.

Детали

На одном из пабликов представитель фсб пообещал фигуранту быстрый заработок в обмен на сотрудничество. По его указанию молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их. После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей.

По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ.

Для совершения преступления злоумышленник использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство. Это было "тестовым" заданием фсб, после чего куратор дал новое поручение - привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу. В дальнейшем к противоправной схеме был привлечен и 17-летний сообщник.

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Во время следующих преступлений исполнители должны были снимать возгорания транспортных средств для "отчетности". В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья. Для этого агрессор планировал привлечь максимальное количество подконтрольных информресурсов.

Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ. У задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, и разжигающие смеси, подготовленные для совершения преступлений.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование. Им грозит до 8 лет заключения.

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