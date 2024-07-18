Киев • УНН
СБУ предоставила доказательства для осуждения трех предателей, которые воевали против Украины на восточном фронте. Их взяли в плен во время попыток прорыва на Покровском и Северском направлениях.
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Весной этого года украинские защитники взяли их в плен во время попыток вражеского прорыва на Покровском и Северском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Как установило расследование, двое из осужденных - жители временно захваченной части территории Донецкой области. В начале полномасштабной агрессии РФ они вступили в 9-й полк морской пехоты 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ. Там их назначили на должности стрелков. После непродолжительных курсов боевой подготовки предателей отправили обстреливать позиции украинских войск под Красногоровкой,
Детали
Кроме того вражеские приспешники обустраивали фортификационные сооружения для рашистов на передовой. Впоследствии злоумышленников перевели в 9-й мотострелковый полк оккупационных группировок рф, в составе которого они попали в плен.
Еще один предатель - с временно захваченной части территории Луганщины, который в начале февраля 2022 года вступил во 2-й армейский корпус страны-агрессора. В составе вражеских войск он участвовал в захвате Попасной на Луганщине, а затем штурмовал поселок Верхнекаменское на Северском направлении. Там он вместе с другими рашистами пытался прорвать оборону украинских защитников, но во время боестолкновения попал в плен.
На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Суд назначил злоумышленникам 15 лет тюрьмы.
Напомним
Коллаборантка, которая передавала российским оккупантам зашифрованные донесения о дислокации украинских войск под Покровском, приговорена к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.