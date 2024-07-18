Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Весной этого года украинские защитники взяли их в плен во время попыток вражеского прорыва на Покровском и Северском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, двое из осужденных - жители временно захваченной части территории Донецкой области. В начале полномасштабной агрессии РФ они вступили в 9-й полк морской пехоты 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ. Там их назначили на должности стрелков. После непродолжительных курсов боевой подготовки предателей отправили обстреливать позиции украинских войск под Красногоровкой, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того вражеские приспешники обустраивали фортификационные сооружения для рашистов на передовой. Впоследствии злоумышленников перевели в 9-й мотострелковый полк оккупационных группировок рф, в составе которого они попали в плен.

Еще один предатель - с временно захваченной части территории Луганщины, который в начале февраля 2022 года вступил во 2-й армейский корпус страны-агрессора. В составе вражеских войск он участвовал в захвате Попасной на Луганщине, а затем штурмовал поселок Верхнекаменское на Северском направлении. Там он вместе с другими рашистами пытался прорвать оборону украинских защитников, но во время боестолкновения попал в плен.

На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Суд назначил злоумышленникам 15 лет тюрьмы.

Напомним

Коллаборантка, которая передавала российским оккупантам зашифрованные донесения о дислокации украинских войск под Покровском, приговорена к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.