Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, который корректировал обстрелы боевых позиций Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленник передавал геолокации артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, атакующих на восточном фронте. Также он пытался установить координаты ПВО, которая прикрывает сухопутные подразделения украинских войск в районе Константиновки, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что полученные сведения корректировщик направлял в специализированную группу российской разведки в мессенджере Телеграмм.

Служба безопасности задержала вражеского информатора в ходе оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост Сил обороны.

По данным следствия, фигурантом является 49-летний местный житель, идейный сторонник рашизма. Для сбора разведданных он обходил местность и фиксировал локации потенциальных целей. Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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