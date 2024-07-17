13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 13 лет тюрьмы получила вражеская информаторка, которая действовала на самом горячем направлении Донецкой области. Злоумышленница "сливала" рашистам геолокации опорных пунктов и огневых позиций Сил обороны в районе Покровского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Больше всего врага интересовали места сосредоточения подразделений ВСУ вблизи одной из ключевых дорог, которая обеспечивает логистику города с передовой, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что полученные сведения фигурантка передавала российской разведке через "связного" - боевика оккупационных группировок рф, который воюет на восточном фронте. Для конспиративного общения с оккупантом женщина использовала заранее оговоренный шифр. Например, одна точка в переписке означала ответ "да", а две точки - "нет".

Сотрудники СБУ задокументировали разведывательную активность фигурантки и задержали ее в марте 2023 года.

Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась жительница Покровского района, которая публиковала антиукраинские сообщения в российских Телеграмм-каналах. Поэтому она попала в поле зрения оккупантов, которые дистанционно привлекли ее к сотрудничеству.

Во время обыска в квартире задержанной изъяты мобильный телефон и компьютер, который она использовала для коммуникации с боевиком.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Кроме реального срока заключения у осужденной конфисковано все принадлежащее ей имущество.

Передавала рашистам локации украинских блокпостов вблизи Харькова: задержана информаторка рф