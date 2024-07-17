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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 14:51  •  5434 просмотра

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Коллаборантка, которая передавала российским оккупантам зашифрованные донесения о дислокации украинских войск под Покровском, приговорена к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 13 лет тюрьмы получила вражеская информаторка, которая действовала на самом горячем направлении Донецкой области. Злоумышленница "сливала" рашистам геолокации опорных пунктов и огневых позиций Сил обороны в районе Покровского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Больше всего врага интересовали места сосредоточения подразделений ВСУ вблизи одной из ключевых дорог, которая обеспечивает логистику города с передовой,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что полученные сведения фигурантка передавала российской разведке через "связного" - боевика оккупационных группировок рф, который воюет на восточном фронте. Для конспиративного общения с оккупантом женщина использовала заранее оговоренный шифр. Например, одна точка в переписке означала ответ "да", а две точки - "нет".

Сотрудники СБУ задокументировали разведывательную активность фигурантки и задержали ее в марте 2023 года.

Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась жительница Покровского района, которая публиковала антиукраинские сообщения в российских Телеграмм-каналах. Поэтому она попала в поле зрения оккупантов, которые дистанционно привлекли ее к сотрудничеству.

Во время обыска в квартире задержанной изъяты мобильный телефон и компьютер, который она использовала для коммуникации с боевиком.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Кроме реального срока заключения у осужденной конфисковано все принадлежащее ей имущество.

Передавала рашистам локации украинских блокпостов вблизи Харькова: задержана информаторка рф17 июля 2024, 07:38 • 25610 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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