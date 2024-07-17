Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую информаторшу на Харьковщине. Она передавала агрессору места базирования украинских войск, которые привлечены к обороне областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Задокументировано как злоумышленница объезжала восточные окраины города, где скрыто фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ. Также она пыталась установить ориентировочное количество личного состава и боевой техники на территории военных объектов, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что полученные сведения информатор "сливала" в Телеграмм-канал, который администрируют представители российской разведки.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила подрывную деятельность фигурантки и задержала ее в собственном доме. Одновременно с этим были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

По данным следствия, вражеской соратницей оказалась 36-летняя лаборантка из поликлиники в пригороде областного центра. Имея прокремлевские взгляды, она искала "выходы" на спецслужбы РФ для сотрудничества в войне против Украины. Для этого публиковала закрытую информацию в российских пабликах, которые оккупанты используют для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала супругов, которые работали на ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара России по силам обороны в Харьковской и Сумской областях: женщина собирала разведданные от коллег, а ее муж определял места дислокации украинских защитников в приграничных районах.