Россия, ведя войну в Украине, сталкивается с серьезными внутренними экономическими проблемами, в частности, ростом инфляции. Центральный банк России в прошлом году удвоил ключевую процентную ставку, пытаясь сдержать цены. Однако инфляция продолжает расти и в этом месяце достигла 9%. Выросли цены на товары и услуги, в частности, на картофель (на 91%) и перелеты эконом-классом (на 35%), пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку еще на два процентных пункта, доведя ее до 18% годовых. Инфляция стала характерной чертой российской военной экономики, на что влияют растущие военные расходы и нехватка рабочей силы, поскольку многие мужчины трудоспособного возраста уходят на фронт или бегут из страны. Новые санкции США усложнили международные платежи и увеличили расходы импортеров.

Несмотря на то, что рост цен не вызывает экономический кризис или социальные волнения, он свидетельствует о растущем дисбалансе в экономике. Ускорение инфляции означает, что военный конфликт становится для России все дороже.

Александра Прокопенко, бывший экономист Центрального банка России и научный сотрудник центра Карнеги, отмечает: «В борьбе с инфляцией у российских властей нет хороших вариантов - они не могут остановить войну, они не могут решить проблему занятости и прекратить повышать зарплату населению. Пока идет война, инфляция будет оставаться высокой».

В четверг Кремль заявил, что работает над принятием мер для сдерживания цен, поскольку «определенные инфляционные процессы вызывают беспокойство правительства и центрального банка». Первые месяцы боевых действий в Украине привели к рецессии в российской экономике, однако она быстро восстановилась благодаря государственным и корпоративным усилиям по обходу западных санкций. В то же время в экономике произошли более масштабные преобразования, и правительство вернулось к военным расходам советского образца, составляющим около 7% от ВВП. Сегодня военные расходы являются основным фактором экономического роста.

Заводы, производящие танки, беспилотники и амуницию для солдат, работают в несколько смен семь дней в неделю. В мае Владимир Путин назначил нового министра обороны Андрея Белоусова, макроэкономиста и сторонника государственного вмешательства в экономику. Экономисты считают, что это назначение подтверждает тесную связь между экономикой и войной.

Центральный банк с декабря прошлого года удерживал базовую ставку на уровне 16%, но это практически не повлияло на замедление инфляции. Кроме того, правительство в этом месяце отменило льготную ипотеку под 8%, что, по словам экспертов, способствовало образованию пузыря на рынке недвижимости. Аналитики J.P. Morgan отметили, что жесткая денежно-кредитная политика в России «остается загадочным явлением».

Василий Астров, экономист Венского института международных экономических исследований (WIIW), заявил: «Происходящие процессы явно демонстрируют ограниченность денежно-кредитной политики в условиях увеличения государственных расходов и сложной ситуации на рынке труда. Центральный банк не может повлиять на налогово-бюджетную политику и бессилен в отношении демографии».

Дополнение

Центральный банк в недавнем отчете признал, что для снижения инфляции понадобится гораздо больше времени, чем изначально предполагалось. Рост цен наглядно демонстрирует Индекс борща, включающий популярные продукты, такие как свекла, сметана, мясо. По сравнению с прошлым годом индекс борща вырос на 26%.

Инфляция вызывает у россиян воспоминания об экономическом кризисе 1990-х годов. Многие ограничили себя в тратах, отказались от поездок во время отпусков. Другие вступили в сообщества в Telegram и делятся советами о том, где найти выгодные предложения.

Нехватку рабочей силы усугубляет демографический кризис в стране. По данным Центрального банка, компаниям не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих. Оборонный сектор за последние 18 месяцев привлек более полумиллиона работников из гражданского сектора. Но, несмотря на это, предприятиям ОПК сегодня не хватает примерно 160 тыс. специалистов.

Из-за санкций США страдают и российские импортеры. В последние месяцы существенно сократился китайский экспорт. Замедлилась и торговля Турции с Россией под давлением санкций.

Василий Астров подытожил: «Обычно Россия и ее партнеры находили способы обойти санкции. Но долго это повторяться не будет, поскольку США не остановятся. В конце концов расплачиваться за это придется российским потребителям и предприятиям».

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