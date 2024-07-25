Президент белоруссии александр лукашенко прибыл в санкт-петербург с рабочим визитом для переговоров с российским диктатором владимиром путиным, пишут росСМИ, передает УНН.

Ранее белорусские СМИ писали, что планируются переговоры с путиным в разных форматах.

Лукашенко с путиным обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений, "продвижение союзных проектов", тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

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В июне сообщалось, что россия и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности, которое обсуждают российские и белорусские силовики.

25 июля спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что ситуация на границе с беларусью контролируемая. Рядом с украинской границей не наблюдается какой-либо активности по перемещению техники, подразделений или личного состава армии беларуси.