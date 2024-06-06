рф та білорусь готують угоду про гарантії безпеки
Київ • УНН
росія та білорусь готують угоду про гарантії безпеки, яку обговорюють російські та білоруські силовики.
секретар ради безпеки рф сергій шойгу обговорив підготовку до договору щодо гарантії безпеки між рф та білоруссю із колегою із мінську олександром вольфовичем. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу апарату радбезу рф, передає УНН.
"Обговорено хід підготовки концепції безпеки союзної держави, а також проєкту російсько-білоруського договору про гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.
За даними пресслужби, сторони також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного.
Доповнення
У четвер, 6 червня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що прикордонники не спостерігають російських військових на території білорусі для можливого вторгнення, але цей напрямок все одно залишається загрозливим.