рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности

секретарь совета безопасности рф сергей шойгу обсудил подготовку к договору о гарантии безопасности между рф и беларусью с коллегой из минска александром вольфовичем. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на прессслужбу аппарата совбеза рф, передает УНН.

"Обсужден ход подготовки концепции безопасности союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс службы, стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Дополнение

В четверг, 6 июня, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники не наблюдают российских военных на территории беларуси для возможного вторжения, но это направление все равно остается угрожающим.