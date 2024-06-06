рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности
Киев • УНН
россия и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности, которое обсуждают российские и белорусские силовики.
секретарь совета безопасности рф сергей шойгу обсудил подготовку к договору о гарантии безопасности между рф и беларусью с коллегой из минска александром вольфовичем. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на прессслужбу аппарата совбеза рф, передает УНН.
"Обсужден ход подготовки концепции безопасности союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.
По данным пресс службы, стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
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В четверг, 6 июня, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники не наблюдают российских военных на территории беларуси для возможного вторжения, но это направление все равно остается угрожающим.
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