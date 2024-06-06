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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности

рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 07:48  •  10744 просмотра

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россия и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности, которое обсуждают российские и белорусские силовики.

секретарь совета безопасности рф сергей шойгу обсудил подготовку к договору о гарантии безопасности между рф и беларусью с коллегой из минска александром вольфовичем. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на прессслужбу аппарата совбеза рф, передает УНН.

"Обсужден ход подготовки концепции безопасности союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс службы, стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Дополнение 

В четверг, 6 июня, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники не наблюдают российских военных на территории беларуси для возможного вторжения, но это направление все равно остается угрожающим. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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