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Прикордонники не спостерігають наявних сил у росії на території білорусі - Демченко

Прикордонники не спостерігають наявних сил у росії на території білорусі - Демченко

Київ • УНН

 • 14570 перегляди

Прикордонники не спостерігають присутності російських військ у білорусі для можливого вторгнення, але цей напрямок залишається загрозливим.

Прикордонники не спостерігають російських військових на території білорусі для можливого вторгнення, але цей напрямок все одно залишається загрозливим. Про це у четвер в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

По кордону з білоруссю ситуація відмінна. Ми не бачимо наявних сил що має росія на території білорусі, але цей напрямок для нас залишається загрозливим, зважаючи, в тому числі звідки заходили російські війська на початку повномасштабного вторгнення. Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати. І по лінії кордону, і в прикордонні безпосередньо,

- сказав Демченко.

Деталі

Він додав, що навчання, які проходили у білорусі, ніяк не вплинули на українську оборонну спроможність.

Ще раз зазначу, що у росії достатніх сил, або підрозділів, які б знаходили на території білорусі немає. Певна кількість російських військових там є, але це більше такі логістичні підрозділи, підрозділи забезпечення,

- додав Демченко.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, з яких - 32 відбулося на Покровському напрямку.

Павло Башинський

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