Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Пограничники не наблюдают российских военных на территории беларуси для возможного вторжения, но это направление все равно остается угрожающим. Об этом в четверг в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

По границе с беларусью, мы не видим имеющихся сил, что имеет россия на территории беларуси, но это направление для нас остается угрожающим, учитывая, в том числе откуда заходили российские войска в начале полномасштабного вторжения. Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять. И по линии границы, и в приграничье напрямую, - сказал Демченко.

Детали

Он добавил, что учения, которые проходили в беларуси, никак не повлияли на украинскую оборонную способность.

Еще раз отмечу, что у россии достаточных сил, или подразделений, которые бы находили на территории Беларуси нет. Определенное количество российских военных там есть, но это больше такие логистические подразделения, подразделения обеспечения, - добавил Демченко.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из которых - 32 произошло на Покровском направлении.