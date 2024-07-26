Цена вопроса: средства на переименование Броваров или на помощь украинской армии

Возможное переименование Броваров в Бровари сомнительно с точки зрения целесообразности, ведь не имеет никакого отношения к декоммунизации. И, что самое главное, изменение названия города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты, а эти средства лучше направить на ВСУ. Такого мнения придерживаются и жители Броваров, и эксперты, пишет УНН.

Детали

С самого начала в Украине процесса декоммунизации сразу же встал вопрос - а сколько будет стоить переименование улиц и изменение названий населенных пунктов, и на чьи плечи ляжет бремя основных финансовых затрат?

К примеру, изменение названия любого населенного пункта влечет за собой замену указателей на въездах в них, трассах по всей Украине; друг новых карт, атласов, путеводителей; изготовление новых табличек, как минимум, для государственных и коммунальных учреждений, предприятий, организаций. Добавьте к этому смену штампов, печатей; печать новых бланков документации.

В 2015 году, когда декоммунизация стартовала, некоторые эксперты отмечали, городу с населением 30-80 тысяч переименование обойдется в пределах десяти миллионов гривен.

В то же время когда в мае 2016 года Верховная Рада переименовала четвертый по населению город Украины Днепропетровск в Днепр, мэр Борис Филатов заявил, что расходы на смену названия не превысят 800 тысяч гривен. Правда, не уточнил о каких именно статьях расходов идет речь.

Как бы там ни было, но дополнительных финансовых затрат в любом случае не избежать. И не важно будут ли они из государственного или местных бюджетов, или придется тратиться юридическим лицам. В данном случае встает вопрос самой целесообразности этих расходов, когда страна уже третий год отражает полномасштабную российскую агрессию, и вся страна работает на нужды Сил обороны.

Особенно ярко вопрос этой целесообразности проявляется в контексте возможного переименования Броваров.

Соответствующее постановление об изменении названия города с Бровары на Бровари, напомним, в Верховной Раде зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

И можно было бы найти логику в действиях авторов документов, если бы название "Бровары" было хоть как-то связано с российским или коммунистическим прошлым. Но, как справедливо замечают эксперты, к декоммунизации возможное переименование Броваров не имеет никакого отношения.

По моему личному мнению, название "Бровары" отнюдь не ассоциируется с коммунистическим прошлым. Название города не Красный партизан же, верно? Конкретно в этой ситуации я убежден, что надо оставить нынешнее название. К тому же переименование - это дополнительные расходы, которые на сегодня не целесообразны, как и при многих других переименованиях - отметил в комментарии УНН политический обозреватель Геннадий Дубов.

Такого же мнения придерживаются и депутаты Броварского совета, которые отдельно акцентируют внимание на дополнительных расходах связанных с переименованием, и на том, что эти средства лучше направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Я работаю в отделе ветеранов. И каждый месяц мы выходим на сессию и просим средства для мобилизованных ребят, для раненых ребят. И у меня душа и сердце кровью обливаются, если я буду знать, что из нашего управления соцзащиты будут тратиться средства на документацию по переименованию. Потому что эти средства лучше направить на более нужные статьи расходов, - рассказала депутат Броварского горсовета, главный специалист городского управления социальной защиты Марина Кислицына.

С ней солидарен еще один депутат горсовета, представитель бизнеса Виктор Гайдуков.

Всем предприятиям надо будет менять документацию. Таблички новые в городе делать. Каждому жителю надо будет все менять Никто не подсчитывал, но это очень дорого. Эти средства можно направить на ВСУ и это сегодня гораздо важнее, - отметил Гайдуков в комментарии УНН.

Исходя также и из этих позиций Броварской городской совет принял решение обратиться к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - прокомментировал такое решение депутатов городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Итак, имеем ситуацию, когда со стороны общины Броваров и экспертной среды есть понимание того, что переименование Броваров нецелесообразно, как минимум, с точки зрения лишних затрат денег, которые лучше направить на поддержку армии.

Теперь осталось понять, есть ли это понимание у народных депутатов..

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады