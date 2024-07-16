Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Электронная петиция на сайте Броварского городского совета, решение сессии горсовета с последующим обращением к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку - жители Броваров используют все законные и демократические способы, чтобы донести свою позицию, что они не поддерживают инициативу некоторых народных депутатов о переименовании своего города в Бровары. И теперь ключевой вопрос - прислушаются ли народные избранники к мнению общества и учтут ли его, пишет УНН.

Борьбу за сохранение названия своего города жители Броваров начали еще в декабре прошлого года, когда на сайте городского совета была зарегистрирована соответствующая петиция, которая быстро набрала необходимое количество голосов.

После этого исполком горсовета обратился в профильный комитет ВР относительно нецелесообразности изменения названия Броваров. Однако, инициаторы переименования не приняли это во внимание и соответствующее постановление было зарегистрировано.

Пока неизвестно, когда состоится его рассмотрение, но люди продолжают искать законные способы донести свою позицию и быть услышанными.

Против переименования не только абсолютное большинство простых жителей города, но и такие известные броварчане как многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко.

И городской голова Игорь Сапожко, и депутаты Броварского горсовета полностью солидарны со своими избирателями, а потому на внеочередной сессии почти единогласно приняли решение еще раз обратиться в Верховную Раду о нецелесообразности переименования.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - прокомментировал УНН итоги сессии Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что это не просто какое-то эмоциональное решение, оно основывается на выводах уважаемых научных учреждений, что необходимо сохранить нынешнее название города.

"Мы достаточно профессионально подошли к данному вопросу. У нас есть заключение Института истории Украины Национальной академии наук Украины о том, что город Бровары исторически так и называется. Есть выводы Института казачества НАН, Института украинского языка НАН, в которых указано, что город должен называться Бровары", - отметил городской голова.

Обращение депутатов уже направлено председателю ВР Руслану Стефанчуку.

"Учитывая решение органа местного самоуправления, просим не выносить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области в город Бровары", - говорится в тексте документа.

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О том, что процедура любого переименования должна быть демократичной, с учетом позиции громады, говорят в Ассоциации городов Украины. Там отмечают, что решение об изменении названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию громады. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

Такого же мнения придерживаются и эксперты, с которыми пообщался УНН. В частности, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что в случае с переименованием Броваров речь не идет о декоммунизации, поэтому с обществом надо советоваться.

"Если переименование происходит в рамках Закона о декоммунизации и название города надо изменить, поскольку оно противоречит этому закону, то это одно. Но насколько я понимаю, то это не о ситуации с Броварами. Поэтому, конечно, в первую очередь, нужно учитывать мнение местной громады, которая имеет полное право на переименование топонимов: улиц и, собственно, названия своего города. И депутаты (Верховной Рады - ред.) это должны учесть, - отметил Рейтрович.

Политолог Руслан Бортник, в свою очередь, добавляет, что некоторые политики пытаются пиариться на переименованиях, и громады должны решительно это предотвращать.

"Сегодня нужно обеспечивать единство украинского общества, в борьбе за сохранение украинского государства, а не создавать линии конфликта. Переименование - это очень примитивный и иногда даже преступный пиар отдельных политиков. Мне кажется, что общество должно на это соответствующим образом отреагировать", - считает Бортник.

Собственно, теперь все в руках авторов постановления и Верховной Рады - от того, прислушаются ли они к мнению людей и будет зависеть, сдадут ли они экзамен по демократии.

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