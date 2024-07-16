Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Жители Броваров используют все законные и демократические средства, чтобы донести свою позицию против переименования своего города, поскольку они не поддерживают инициативу некоторых народных депутатов по изменению его названия.
Электронная петиция на сайте Броварского городского совета, решение сессии горсовета с последующим обращением к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку - жители Броваров используют все законные и демократические способы, чтобы донести свою позицию, что они не поддерживают инициативу некоторых народных депутатов о переименовании своего города в Бровары. И теперь ключевой вопрос - прислушаются ли народные избранники к мнению общества и учтут ли его, пишет УНН.
Борьбу за сохранение названия своего города жители Броваров начали еще в декабре прошлого года, когда на сайте городского совета была зарегистрирована соответствующая петиция, которая быстро набрала необходимое количество голосов.
После этого исполком горсовета обратился в профильный комитет ВР относительно нецелесообразности изменения названия Броваров. Однако, инициаторы переименования не приняли это во внимание и соответствующее постановление было зарегистрировано.
Пока неизвестно, когда состоится его рассмотрение, но люди продолжают искать законные способы донести свою позицию и быть услышанными.
Против переименования не только абсолютное большинство простых жителей города, но и такие известные броварчане как многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко.
И городской голова Игорь Сапожко, и депутаты Броварского горсовета полностью солидарны со своими избирателями, а потому на внеочередной сессии почти единогласно приняли решение еще раз обратиться в Верховную Раду о нецелесообразности переименования.
"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.
По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - прокомментировал УНН итоги сессии Игорь Сапожко.
Мэр добавил, что это не просто какое-то эмоциональное решение, оно основывается на выводах уважаемых научных учреждений, что необходимо сохранить нынешнее название города.
"Мы достаточно профессионально подошли к данному вопросу. У нас есть заключение Института истории Украины Национальной академии наук Украины о том, что город Бровары исторически так и называется. Есть выводы Института казачества НАН, Института украинского языка НАН, в которых указано, что город должен называться Бровары", - отметил городской голова.
Обращение депутатов уже направлено председателю ВР Руслану Стефанчуку.
"Учитывая решение органа местного самоуправления, просим не выносить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области в город Бровары", - говорится в тексте документа.
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О том, что процедура любого переименования должна быть демократичной, с учетом позиции громады, говорят в Ассоциации городов Украины. Там отмечают, что решение об изменении названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию громады. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.
Такого же мнения придерживаются и эксперты, с которыми пообщался УНН. В частности, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что в случае с переименованием Броваров речь не идет о декоммунизации, поэтому с обществом надо советоваться.
"Если переименование происходит в рамках Закона о декоммунизации и название города надо изменить, поскольку оно противоречит этому закону, то это одно. Но насколько я понимаю, то это не о ситуации с Броварами. Поэтому, конечно, в первую очередь, нужно учитывать мнение местной громады, которая имеет полное право на переименование топонимов: улиц и, собственно, названия своего города. И депутаты (Верховной Рады - ред.) это должны учесть, - отметил Рейтрович.
Политолог Руслан Бортник, в свою очередь, добавляет, что некоторые политики пытаются пиариться на переименованиях, и громады должны решительно это предотвращать.
"Сегодня нужно обеспечивать единство украинского общества, в борьбе за сохранение украинского государства, а не создавать линии конфликта. Переименование - это очень примитивный и иногда даже преступный пиар отдельных политиков. Мне кажется, что общество должно на это соответствующим образом отреагировать", - считает Бортник.
Собственно, теперь все в руках авторов постановления и Верховной Рады - от того, прислушаются ли они к мнению людей и будет зависеть, сдадут ли они экзамен по демократии.
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