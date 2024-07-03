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Під час війни це недоречне питання – ексчемпіон світу з боксу про ініціативу з перейменування Броварів

Київ • УНН

 • 27573 перегляди

Колишній чемпіон світу з боксу Юрій Нужненко та інші броварчани виступають проти перейменування свого міста на Броварі під час війни з росією, вважаючи це питання недоречним і непотрібним на даний момент.

Під час війни це недоречне питання – ексчемпіон світу з боксу про ініціативу з перейменування Броварів

На третій рік повномасштабного російського вторгнення недоречно піднімати питання зміни назв населених пунктів в Україні. Так журналісту УНН прокоментував ініціативу деяких нардепів перейменувати Бровари на Броварі житель цього міста, ексчемпіон світу з боксу серед професіоналів у напівсередній вазі Юрій Нужненко.

Деталі

За словами колишнього боксера, необхідно залишити звичну для всіх назву міста, адже вона звучить краще, ніж та, яку пропонують деякі депутати. І такої думки дотримуються чимало жителів Броварів.

Як були Бровари так Бровари і залишити. По перше в такі часи зараз… Наразі війна і недоречне це питання. І по-друге, Бровари прекрасно звучить. Набагато краще, ніж Броварі. Це не тільки моя думка, це думка багатьох

- зазначив Юрій Нужненко. 

"А де вони відкопали, що Броварі?": що мешканці Броварів думають про ініціативу перейменування міста (відео)01.07.24, 14:36 • 101299 переглядiв

Додатково 

Такої ж думки дотримується же одна жителька Броварів і майбутня учасниця ОІ-2024 в Парижі Аліна Грушина (Акобія).

"Я б не хотіла, щоб місто мало назву Броварі! Взагалі не бачу в цьому ніякої логіки. У нас прекрасне місто і його назва - Бровари. Навіщо взагалі щось змінювати в назві?!" - зазначила Грушина в коментарі УНН.

Контекст

Група народних депутатів на чолі з представником фракції "Голос" Романом Лозинським зареєструвала у Верховній Раді постанову про перейменування Броварів на Броварі.

Місцеві жителі, з якими поспілкувався УНН, не підтримують цю ідею. Зокрема, вони не розуміють звідки, власне, взялася назва "Броварі", яка, до того ж, ще й не надто гарно звучить.

Також жителі Броварів говорять, що нардепам просто немає чим зайнятися. А такі суперечливі рішення зараз точно не на часі. До того ж, перейменування міста потягне за собою додаткові фінансові витрати.

Народний депутат з Броварів Роман Бабій вважає недоцільною ініціативу деяких своїх колег щодо зміни назви міста.

"Є висновки Інституту історії України НАН України і Інституту української мови про збереження нинішньої назви. Переконаний, що це питання на розгляд Ради виносити не варто. На жаль, підходи до перейменування наразі застосовують шаблонні, без врахування місцевих особливостей. Якщо винесуть на розгляд - я підтримувати не планую", - зазначив нардеп.

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