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Не враховують місцеві особливості - нардеп з Броварів розкритикував ідею колег змінити назву міста

Київ • УНН

 • 48622 перегляди

Роман Бабій, депутат від Броварів, розкритикував ідею перейменування міста на Броварі, стверджуючи, що нинішня назва є історичною, а не комуністичним терміном, і що слід враховувати місцеві особливості замість шаблонного підходу.

Не враховують місцеві особливості - нардеп з Броварів розкритикував ідею колег змінити назву міста

В питанні перейменування населених пунктів в Україні досить часто використовуються шаблонні підходи, без врахування місцевих особливостей. Це зокрема, стосується і ініціативи щодо перейменування Броварів на Броварі. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив народний депутат України, який народився і живе в Броварах, Роман Бабій.

Нардеп зміну назви свого рідного міста не підтримує. За його словами, як мінімум, в нинішніх умовах таке рішення не на часі. До того ж Бровари - це історична назва, яку використовували ще задовго до радянського союзу.

Бровари згадуються в такому написанні ще в документах 17 сторіччя. Отже, це не комуністичний термін і не назва присвоєна за часів радянського союзу. Це історична топонімічна назва, яка в минулому відповідала правилам написання. Далеко не завжди всі топоніми приводяться у відповідність до правил правопису, які час від часу змінюються. До речі, написання мого по батькові також не відповідає сучасному українському правопису. В паспорті у мене вказано "Вячеславович", хоча зараз має писатися з апострофом. Та коли я народився, саме таке написання було правильним,

- зазначив Роман Бабій.

"А де вони відкопали, що Броварі?": що мешканці Броварів думають про ініціативу перейменування міста (відео)01.07.24, 14:36 • 101300 переглядiв

Нардеп нагадав, що громада Броварів теж вважає зміну назви міста недоцільною, і з нею у своїх висновках солідарні дві поважні наукові установи Національної академії наук України.

"Ми обговорювали можливе перейменування і з колегами-депутатами, виборцями, і з місцевою владою. Ще навесні цього року я отримав звернення від Броварської міської ради про недоцільність перейменування. Звичайно ж, місцева влада орієнтується на думку громади. Є і висновки Інституту історії України НАН України, і Інституту української мови про збереження нинішньої назви", - додав нардеп з Броварів.

Він вважає, що це питання не варто виносити на розгляд Верховної Ради й голосувати за нього не планує.

"Перше резонне зустрічне питання, яке чую від броварчан: навіщо це робити зараз, хіба вам там в Раді нічим більше займатися?

Переконаний, що це питання на розгляд Ради виносити не варто. На жаль, підходи до перейменування наразі застосовують шаблонні, без врахування місцевих особливостей. Якщо винесуть на розгляд - я підтримувати не планую", - підсумував Роман Бабій.

Нагадаємо

Група народних депутатів на чолі з представником фракції "Голос" Романом Лозинським зареєструвала у Верховній Раді постанову про перейменування Броварів на Броварі.

Місцеві жителі, з якими поспілкувався УНН не підтримують цю ідею. Зокрема, вони не розуміють звідки, власне, взялася назва "Броварі", яка до того ж ще й не надто гарно звучить.

Також жителі Броварів говорять, що нардепам просто немає чим зайнятися. А такі суперечливі рішення зараз точно не на часі. До того ж перейменування міста потягне за собою додаткові фінансові витрати.

Захар Подкидишев

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