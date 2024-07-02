Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

В вопросе переименования населенных пунктов в Украине довольно часто используются шаблонные подходы, без учета местных особенностей. Это в частности, касается и инициативы по переименованию Броваров в Бровари. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил народный депутат Украины, который родился и живет в Броварах, Роман Бабий.

Нардеп изменение названия своего родного города не поддерживает. По его словам, как минимум, в нынешних условиях такое решение не ко времени. К тому же Бровары - это историческое название, которое использовали еще задолго до советского союза.

Бровары упоминаются в таком написании еще в документах 17 столетия. Итак, это не коммунистический термин и не название присвоенное во времена советского союза. Это историческое топонимическое название, которое в прошлом соответствовало правилам написания. Далеко не всегда все топонимы приводятся в соответствие с правилами правописания, которые время от времени меняются. Кстати, написание моего отчества также не соответствует современному украинскому правописанию. В паспорте у меня указано "Вячеславович", хотя сейчас должно писаться с апострофом. Но когда я родился, именно такое написание было правильным, - отметил Роман Бабий.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Нардеп напомнил, что громада Броваров тоже считает изменение названия города нецелесообразным, и с ней в своих выводах солидарны два уважаемых научных учреждения Национальной академии наук Украины.

"Мы обсуждали возможное переименование и с коллегами-депутатами, избирателями, и с местными властями. Еще весной этого года я получил обращение от Броварского городского совета о нецелесообразности переименования. Конечно же, местная власть ориентируется на мнение общества. Есть и выводы Института истории Украины НАН Украины, и Института украинского языка о сохранении нынешнего названия", - добавил нардеп из Броваров.

Он считает, что этот вопрос не стоит выносить на рассмотрение Верховной Рады и голосовать за него не планирует.

"Первый резонный встречный вопрос, который слышу от броварчан: зачем это делать сейчас, разве вам там в Раде нечем больше заниматься?

Убежден, что этот вопрос на рассмотрение Рады выносить не стоит. К сожалению, подходы к переименованию пока применяют шаблонные, без учета местных особенностей. Если вынесут на рассмотрение - я поддерживать не планирую", - подытожил Роман Бабий.

Напомним

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровары.

Местные жители, с которыми пообщался УНН не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое к тому же еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени. К тому же переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Роман Бабий, украинский юрист, политик, народный депутат Украины IX созыва:

Я не поддерживаю переименование Бровары в Бровары. Как минимум потому, что в нынешних условиях такое решение не ко времени. Это значительный кусок работы для местных органов власти и стоит ли такое изменение того, чтобы этой работой сейчас их нагружать?

Бровары упоминаются в таком написании еще в документах 17 столетия. Итак, это не коммунистический термин и не название присвоенное во времена советского союза. Это историческое топонимическое название, которое в прошлом соответствовало правилам написания. Далеко не всегда все топонимы приводятся в соответствие с правилами правописания, которые время от времени меняются. Кстати, написание моего отчества также не соответствует современному украинскому правописанию. В паспорте у меня указано "Вячеславович", хотя сейчас должно писаться с апострофом. Но когда я родился, именно такое написание было правильным.

Мы обсуждали возможное переименование и с коллегами-депутатами, избирателями, и с местными властями. Еще весной этого года я получил обращение от Броварского городского совета о нецелесообразности переименования. Конечно же, местная власть ориентируется на мнение общества. Есть и выводы Института истории Украины НАН Украины, и Института украинского языка о сохранении нынешнего названия. А первый резонный встречный вопрос, который слышу от броварчан: зачем это делать сейчас, разве вам там в Раде нечем больше заниматься?

Убежден, что этот вопрос на рассмотрение Рады выносить не стоит. К сожалению, подходы к переименованию пока применяют шаблонные, без учета местных особенностей. Если вынесут на рассмотрение - я поддерживать не планирую.