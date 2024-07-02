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The Guardian

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Відома спортсменка з Броварів не підтримує ідею перейменування міста

Київ • УНН

 • 107544 перегляди

Відома спортсменка з Броварів не підтримує ідею перейменування міста.

Відома спортсменка з Броварів не підтримує ідею перейменування міста

Відома спортсменка з Броварів, майбутня учасниця Олімпійських ігор у Парижі, борчиня вільного стилю Аліна Грушина (Акобія) не підтримує ідею зміни назви міста на Броварі. Про це вона заявила у коментарі УНН.

Деталі

На думку спортсменки, у перейменуванні немає жодної логіки, а тому не треба нічого змінювати, натомість варто залишити назву, до якої жителі міста звикли і якою пишаються.

"Я б не хотіла, щоб місто мало назву Броварі! Взагалі не бачу в цьому ніякої логіки. У нас прекрасне місто і його назва - Бровари. Навіщо взагалі щось змінювати в назві?!" - зазначила Грушина.

"А де вони відкопали, що Броварі?": що мешканці Броварів думають про ініціативу перейменування міста (відео)01.07.24, 14:36 • 101299 переглядiв

Додатково

Днями стало відомо, що броварська спортсменка Аліна Грушина (Акобія) здобула олімпійську ліцензію і буде представляти Україну на Іграх в Парижі у змаганнях з вільної боротьби.

Аліна Грушина (Акобія) є дворазовою чемпіонкою Європи, по одному разу здобувала срібні та бронзові нагороди континентальної першості. У 2022 році стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, а також виборола золоту медаль у командній першості на Кубку світу.

Нагадаємо

Група народних депутатів на чолі з представником фракції "Голос" Романом Лозинським зареєструвала у Верховній Раді постанову про перейменування Броварів на Броварі.

Місцеві жителі, з якими поспілкувався УНН, не підтримують цю ідею. Зокрема, вони не розуміють звідки, власне, взялася назва "Броварі", яка, до того ж, ще й не надто гарно звучить.

Також жителі Броварів говорять, що нардепам просто немає чим зайнятися. А такі суперечливі рішення зараз точно не на часі. До того ж, перейменування міста потягне за собою додаткові фінансові витрати.

Народний депутат з Броварів Роман Бабій вважає недоцільною ініціативу деяких своїх колег щодо зміни назви міста.

"Є висновки Інституту історії України НАН України і Інституту української мови про збереження нинішньої назви. Переконаний, що це питання на розгляд Ради виносити не варто. На жаль, підходи до прейменування наразі застосовують шаблонні, без врахування місцевих особливостей. Якщо винесуть на розгляд - я підтримувати не планую", - зазначив нардеп.

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