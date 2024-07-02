Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Известная спортсменка из Броваров, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха вольного стиля Алина Грушина (Акобия) не поддерживает идею изменения названия города на Бровари. Об этом она заявила в комментарии УНН.

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По мнению спортсменки, в переименовании нет никакой логики, а потому не надо ничего менять, вместо этого стоит оставить название, к которому жители города привыкли и которым гордятся.

"Я бы не хотела, чтобы город назывался Бровари! Вообще не вижу в этом никакой логики. У нас прекрасный город и его название - Бровары. Зачем вообще что-то менять в названии?!" - отметила Грушина.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

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На днях стало известно, что броварская спортсменка Алина Грушина (Акобия) получила олимпийскую лицензию и будет представлять Украину на Играх в Париже в соревнованиях по вольной борьбе.

Алина Грушина (Акобия) является двукратной чемпионкой Европы, по одному разу получала серебряные и бронзовые награды континентального первенства. В 2022 году стала бронзовым призером чемпионата мира, а также завоевала золотую медаль в командном первенстве на Кубке мира.

Напомним

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени. К тому же, переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Народный депутат из Броваров Роман Бабий считает нецелесообразной инициативу некоторых своих коллег по изменению названия города.

"Есть выводы Института истории Украины НАН Украины и Института украинского языка о сохранении нынешнего названия. Убежден, что этот вопрос на рассмотрение Рады выносить не стоит. К сожалению, подходы к прейменованию пока применяют шаблонные, без учета местных особенностей. Если вынесут на рассмотрение - я поддерживать не планирую", - отметил нардеп.