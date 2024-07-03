Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров

На третий год полномасштабного российского вторжения неуместно поднимать вопрос изменения названий населенных пунктов в Украине. Так журналисту УНН прокомментировал инициативу некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари житель этого города, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в полусреднем весе Юрий Нужненко.

Детали

По словам бывшего боксера, необходимо оставить привычное для всех название города, ведь оно звучит лучше, чем то, которое предлагают некоторые депутаты. И такого мнения придерживаются многие жители Броваров.

Как были Бровары так Бровары и оставить. Во первых в такие времена сейчас... Сейчас война и неуместен этот вопрос. И во-вторых, Бровары прекрасно звучит. Намного лучше, чем Бровари. Это не только мое мнение, это мнение многих - отметил Юрий Нужненко.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

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Такого же мнения придерживается же одна жительница Броваров и будущая участница ОИ-2024 в Париже Алина Грушина (Акобия).

"Я бы не хотела, чтобы город назывался Бровари! Вообще не вижу в этом никакой логики. У нас прекрасный город и его название - Бровары. Зачем вообще что-то менять в названии?!" - отметила Грушина в комментарии УНН.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени. К тому же, переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Народный депутат из Броваров Роман Бабий считает нецелесообразной инициативу некоторых своих коллег по изменению названия города.

"Есть выводы Института истории Украины НАН Украины и Института украинского языка о сохранении нынешнего названия. Убежден, что этот вопрос на рассмотрение Рады выносить не стоит. К сожалению, подходы к переименованию пока применяют шаблонные, без учета местных особенностей. Если вынесут на рассмотрение - я поддерживать не планирую", - отметил нардеп.