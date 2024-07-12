Вопреки воле громады Броваров трое депутатов городского совета не поддержали решение об обращении в Верховную Раду с ходатайством не переименовывать город. Но голосов все равно было более чем достаточно - 24 депутата проголосовали "за". Об этом говорится в сюжете корреспондентов УНН, которые побывали на внеочередной сессии Броварского городского совета.

По инициативе депутатов в повестку дня сессии был включен вопрос об обращении в Верховную Раду по ситуации с возможным переименованием Броваров на Бровари.

Городской голова Броваров перед голосованием отметил, что есть выводы трех уважаемых научных учреждений, в которых говорится, что необходимо сохранить нынешнее историческое название города. Такую позицию поддержали 24 из 27 присутствующих на сессии депутатов.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - отметил Игорь Сапожко в комментарии УНН после сессии.

Секретарь Броварского горсовета Татьяна Ковкрак отметила, что депутаты фактически выразили консолидированную позицию жителей города.

"На сайте Броварского городского совета была создана петиция, собирались голоса в поддержку того, чтобы сохранить название города "Бровары". Жители города высказали свое мнение и не поддержали переименование", - рассказала Ковкрак.

Против обращения в ВР проголосовал глава фракции "Европейская солидарность" в Броварском горсовете Сергей Батюк, его коллега по фракции Богдана Драч воздержалась. Не приняла участие в голосовании представительница фракции "Голос" Ирина Веремчук.

Жители города, с которыми корреспонденты УНН пообщались после сессии, решение своих депутатов поддержали и в очередной раз высказались, что их город должен называться Бровары.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Категорически против переименования выступили известные жители Броваров: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

В Ассоциации городов Украины заявили, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию громады. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.