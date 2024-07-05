Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Инициатива группы народных депутатов о необходимости переименования Броваров в Бровари возмутила жителей этого города. И, в первую очередь, тем, что инициаторы переименования не спросили их мнения. К тому же, люди совершенно не понимают, почему именно сейчас возникла насущная необходимость поднимать вопрос изменения названия. А это вызывает подозрения, что у некоторых инициаторов этого процесса на первом месте стоят их сомнительные политические амбиции, а не какие-то условные историческая и филологическая справедливость, пишет УНН.

Постановление №11364 о переименовании Броваров в Бровари 21 июня этого года в Верховной Раде зарегистрировала группа депутатов во главе с представителем партии "Голос" Романом Лозинским.

Сам Лозинский является уроженцем Львова, к Броварам никакого отношения не имеет, но почему-то сильно озабочен названием города-спутника Киева.

И была хотя бы какая-то логика в его законодательной инициативе, если бы это переименование происходило в рамках декоммунизации. Но Бровары - это не какой-то условный Ленинск или Первомайск. Это историческое название города. А все упирается в плоскость того, какая буква должна быть в конце: "и" или "и". И по этому вопросу единодушного мнения среди ученых нет.

Лозинский, другие авторы законопроекта и профильный комитет ВР оперируют выводами Национальной комиссии по стандартам государственного языка и Института языкознания имени А.А. Потебни, в которых указано, что Бровары надо переименовать в Бровари.

Им оппонируют специалисты Институтов украинского языка и истории Украины Национальной академии наук, которые научно обосновывают, что изменение названия города является неуместным и нецелесообразным.

В этой ситуации логично было бы дождаться, когда историки и языковеды придут к общему знаменателю, после этого провести общественные слушания, приобщить к обсуждению исполком городского совета, и только потом, возможно, вносить вопрос о переименовании в сессионный зал ВР.

Вообще, представители "Голоса", не впервые удивляют своими законодательными предложениями.

В частности, недавно нардеп Ярослав Железняк предлагал выбросить из законопроекта о перезагрузке БЭБ норму, которая запрещает быть руководителем органа лицам, внесенным в Реестр коррупционеров.

Собственно, и сами жители Броваров прекрасно понимают, что на третий год войны кто-то решил на них банально попиариться.

Такие инициативы не ко времени! На сегодняшний день если есть у нас малейшая возможность помочь армии, то надо все сделать для того, чтобы нашим ребятам было воевать легче и было чем воевать, а не заниматься ерундой, и тратить деньги на сомнительные амбиции каких-то политиков. Это не декоммунизация, а популизм - рассказал депутат Броварского горсовета Николай Зинченко в комментарии УНН.

Более того, как отмечает другой депутат горсовета, директор коммунального некоммерческого предприятия "Броварской городской центр первичной медико-санитарной помощи" Игорь Кравцов, Лозинский и его коллеги совсем не подумали к каким последствиям может привести их поспешная инициатива.

"Я вам расскажу с позиции руководителя. У меня девять амбулаторий, консультативно-диагностический центр. Мне нужно, как руководителю, сейчас найти определенную сумму денег, чтобы переделать все печати, ведь это не бесплатно. Во-вторых, надо таблички менять везде, где написано Бровары.

И мне еще надо подавать заявление на изменение в лицензионных условиях МОЗ. Сколько это времени пройдет. То есть, я работаю определенный период времени без лицензии. А с НСЗУ договор. То есть мне надо сейчас с ними договор расторгнуть на пакет, который у меня есть, и перезаключать на Бровари. То есть я остаюсь на определенный период времени без финансирования. Они (инициаторы переименования - ред.) это учитывали. То есть каждый месяц у меня не будет 6,5 миллионов на заработную плату врачам, и они будут два месяца без нее сидеть", - сообщил Кравцов.

И что самое главное, жителей Броваров возмущает тот факт, что в решении важного для них вопроса, представитель партии "Голос" пытается лишить их права голоса. Ведь о том, чтобы поинтересоваться мнением людей, авторы постановления почему-то не подумали.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

А зря. Узнали бы много интересного. В частности то, что жители Броваров откровенно высмеивают предложенное название города и не воспринимают его. Что против переименования выступают известные броварчане: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

Этого бы уже должно было хватить, чтобы признать свою ошибку и отозвать постановление и забыть о нем.

Но кому-то очень хочется набрать хоть один, даже сомнительный, политический балл. А для партии "Голос" изменить последнюю букву в названии города - это более чем мощно..