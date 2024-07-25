25 июля: Международный день здоровья, счастья и гипноза, Всемирный день предотвращения утоплений

Сегодня, 25 июля, все желающие могут присоединиться к празднованию Международного дня здоровья, счастья и гипноза, пишет УНН.

Событие было основано с целью продемонстрировать людям пользу гипноза для здоровья человека.

Гипнотерапия широко применяется для помощи людям в преодолении вредных привычек и решении таких проблем, как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, потеря веса или избыточный вес, горе, конфликты, расстройства сна и тому подобное.

Первое упоминание о гипнозе датировано 1027 годом, когда о нем в своей книге написал выдающийся медик тех времен Авиценна.

В медицинскую практику термин «гипноз» ввел шотландский врач Джеймс Брейд в 1842 году. Одним из первых активно применять гипноз для лечения различных расстройств начал австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд.

Чтобы быть максимально счастливым, сегодня также можно присоединиться ко Дню вина и сыра.

Событие было основано в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира, ведь сыр и вино является классическим сочетанием пищи и напитков во многих уголках нашей планеты.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты по цифровой трансформации.

Событие, основанное в 2020 году, подчеркивает важную роль, которую эти специалисты играют в современном мире, переходящем на цифровые технологии.

По прогнозам экспертов, что бюджеты на цифровую трансформацию во всем мире в этом году превысят два триллиона долларов.

24 июля во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня предотвращения утопления.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, на Земле ежегодно тонет почти 240 тысяч человек. Утопления входят в десятку самых распространенных причин смерти лиц до 24 лет. Из этой категории больше всего тонут дети от одного до четырех лет.

90% всех утоплений происходят в странах, где уровень доходов жителей ниже среднего.

С начала 2023 года на водоемах Украины утонули 672 человека, из которых 76 - дети.

Первоочередная цель Всемирного дня предотвращения утопления - повышение осведомленности об утоплении как проблеме общественного здоровья, напоминание людям о рисках утопления и о правилах, предотвращающих утопление.

Также сегодня отмечается Международный день красных туфель. Правда, к обуви и моде этот день не имеет никакого отношения.

Это событие посвящено памяти австралийки Теды Минт которая умерла от болезни Лайма в 2013 году, Цель этого дня - распространение информации об этой и других малоизвестных болезнях, способах лечения и профилактики.

Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Borrelia burgdorferi. Эта бактерия передается человеку через укус инфицированных клещей.

Она может поражать различные системы организма и вызывать целый ряд симптомов. Особая опасность болезни Лайма заключается в том, что не все пациенты будут иметь все симптомы, и многие симптомы не являются специфическими для болезни Лайма, но могут возникать и при других заболеваниях. Не имеет это заболевание и стало инкубационного периода от заражения до проявления первых симптомов. Он может длиться и несколько дней, и растянуться на несколько лет.

Ранними признаками болезни Лайма являются лихорадка, озноб, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, сыпь.

Позже к ним могут добавиться учащенное сердцебиение, воспаление головного и спинного мозга, проблемы с кратковременной памятью.

Еще сегодня с профессиональным праздником можно поздравить зубных техников.

Работа зубного техника требует наличия знаний таких наук, как математика, физика, химия, анатомия, а также владение навыками гравировки и слесарского дела.

По церковному календарю сегодня Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Анна со своим мужем Иоакимом жили в Назарете, и мечтали иметь детей. Только после того, как Анна дала обет отдать своего ребенка Богу, с небес спустился ангел и сообщил, что у нее родится дочь.

Именины 25 июля празднуют Анна, Александр.