Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  134904 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  164749 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  165385 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  271807 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  325807 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  269316 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  300088 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  324159 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  255815 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208912 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

Люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана.

Политика •   •  78462 просмотра
Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.

Война •   •  21927 просмотра
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.

Война •   •  24000 просмотра
"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение россии в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Война •   •  20076 просмотра
Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, который, как ожидает Премьер-министр, также будет одобрен Палатой представителей.

Война •   •  21165 просмотра
Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus. Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.

Политика •   •  17917 просмотра
Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский

Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.

Война •   •  18167 просмотра
На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский

Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.

Политика •   •  17101 просмотра
Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров

Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды

Украина планирует запустить национальную систему торговли квотами на выбросы в пилотном режиме в следующем году, а полностью запустить ее до 2026 года.

Экономика •   •  16911 просмотра
Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды

После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.

Общество •   •  15361 просмотра
После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев