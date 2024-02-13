Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

В Винницкой области очередной этап конфликта между главой областной военной администрации Сергеем Борзовым и партией экс-премьера Владимира Гройсмана с ее сателлитами, пишет УНН.

Судя по всему, большинство Гройсмана в Винницком областном совете не может простить, что глава ОВА воспользовался своим законным правом и подписал бюджет региона на 2024 год, не вынося его на рассмотрение сессии.

У Борзова справедливо рассудили, что обсуждение бюджета на сессии рисковало превратиться в площадку для политического пиара "Украинской стратегии Гройсмана" и ее попытку удовлетворить как можно больше своих бюджетных аппетитов.

Соратники экс-премьера переждали праздничный период и попытались перейти в контрнаступление с помощью "гениальных" идей.

Их ретранслятором выступил депутат облсовета от "Батькивщины", которая является младшим партнером УСГ по большинству, Геннадий Мазур. В частности, он предложил лишить парламентские партии бюджетного финансирования и возмутился тем, что больше всего средств получила президентская партия "Слуга народа".

Мазура не смутило, что "Слуга народа" имеет самую большую фракцию в Верховной Раде, а норма о бюджетном финансировании парламентских партий принималась, когда премьер-министром был Владимир Гройсман.

Интересно, что "Батькивщина", как парламентская партия, тоже получила свою долю средств.

А потому возникает вопрос - в курсе ли Юлия Тимошенко, что в Винницкой области ее политическая сила на "подтанцовке" у Гройсмана.

Сообщение Мазура в соцсети стало настолько "популярным", что неделю под ним собралось аж 13 однотипных комментариев.

Очевидно, что это была попытка нанести удар не только по "СН", но и по президентской вертикали в Винницкой области.

В Винницкой ОВА решили на Мазура не размениваться и сразу же ответили партии Гройсмана. Обнародовали информацию, что в прошлом году местные громады региона, большинство из которых контролируют соратники Гройсмана, направили на нужды Сил обороны Украины лишь 11% бюджетных средств.

Теперь Мазур на своей странице в соцсети пытается организовать дискуссию относительно закона о мобилизации и перехода экономики на военные рельсы. Пока так же неудачно, как и в истории с бюджетным финансированием партий.

Попытки "стратегов" Гройсмана и их сателлитов в Винницкой области поднимать какие-то общенациональные вопросы и прикрываться войной выглядят откровенно цинично.

Особенно на фоне мизерных 11% бюджетной поддержки от местных депутатов Винницкой области украинской армии.

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