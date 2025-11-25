Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине

$42.270.11
24 ноября, 20:32 • 15974 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 31442 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 31492 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 29257 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 29451 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 41792 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 36521 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18029 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14769 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12462 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24 ноября, 21:16
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым22:51
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto23:23
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности23:35
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 41794 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 36523 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 50201 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 75362 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49
Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Главы комитетов по иностранным делам 20 европейских стран приняли совместное заявление по войне в Украине. Они подчеркнули, что справедливый мир должен основываться на международном праве и уважать территориальную целостность Украины.

Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине

Главы комитетов по иностранным делам 20 европейских стран приняли совместное заявление по войне в Украине. Об этом в соцсети Х сообщил глава комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марк Михельсон, информирует УНН.

Подробности

В документе дипломаты отмечают, что справедливого и прочного мира нельзя достичь, уступив агрессору.

Вместо этого он должен основываться на международном праве и уважать территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. ... Ничего не может решаться об Украине без Украины, и о Европе - без Европы

- говорится в заявлении.

Также указывается, что безопасность Украины должна быть настоящей и основываться на юридически обязательных гарантиях.

россия не должна получить выгоду от агрессии, а любые переговоры должны начинаться с немедленного прекращения огня и вывода российских войск. ... Европейские и украинские ценности, процветание и безопасность зависят от устойчивой и справедливой позиции

- резюмировали авторы заявления.

Добавим, что под документом, в частности, подписались главы комитетов по иностранным делам Эстонии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании.

Напомним

Накануне президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что созывает лидеров 27 стран ЕС на специальную встречу по Украине на полях саммита ЕС-Африка, который начинается сегодня в Анголе.

Европа должна быть частью процесса, направленного на прекращение войны в Украине: что Мерц сказал Трампу22.11.25, 17:47

Вадим Хлюдзинский

