Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине

Главы комитетов по иностранным делам 20 европейских стран приняли совместное заявление по войне в Украине. Об этом в соцсети Х сообщил глава комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марк Михельсон, информирует УНН.

В документе дипломаты отмечают, что справедливого и прочного мира нельзя достичь, уступив агрессору.

Вместо этого он должен основываться на международном праве и уважать территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. ... Ничего не может решаться об Украине без Украины, и о Европе - без Европы