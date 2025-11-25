Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине
Главы комитетов по иностранным делам 20 европейских стран приняли совместное заявление по войне в Украине. Они подчеркнули, что справедливый мир должен основываться на международном праве и уважать территориальную целостность Украины.
В документе дипломаты отмечают, что справедливого и прочного мира нельзя достичь, уступив агрессору.
Вместо этого он должен основываться на международном праве и уважать территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. ... Ничего не может решаться об Украине без Украины, и о Европе - без Европы
Также указывается, что безопасность Украины должна быть настоящей и основываться на юридически обязательных гарантиях.
россия не должна получить выгоду от агрессии, а любые переговоры должны начинаться с немедленного прекращения огня и вывода российских войск. ... Европейские и украинские ценности, процветание и безопасность зависят от устойчивой и справедливой позиции
Добавим, что под документом, в частности, подписались главы комитетов по иностранным делам Эстонии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании.
Накануне президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что созывает лидеров 27 стран ЕС на специальную встречу по Украине на полях саммита ЕС-Африка, который начинается сегодня в Анголе.
