Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні
Київ • УНН
Голови комітетів закордонних справ 20 європейських країн ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Вони наголосили, що справедливий мир має базуватися на міжнародному праві та поважати територіальну цілісність України.
Голови комітетів закордонних із справ 20 європейських країн ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Про це у соцмережі Х повідомив очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марк Міхельсон, інформує УНН.
Деталі
У документі дипломати наголошують, що справедливого та тривалого миру не можна досягти, поступившись агресору.
Натомість він має ґрунтуватися на міжнародному праві та поважати територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. ... Нічого не може вирішуватися про Україну без України, і про Європу - без Європи
Також вказується, що безпека України мусить бути справжньою та базуватися на юридично обовʼязкових гарантіях.
росія не повинна отримати вигоду з агресії, а будь-які переговори мають починатися з негайного припинення вогню та виведення російських військ. ... Європейські та українські цінності, процвітання та безпека залежать від стійкої та справедливої позиції
Додамо, що під документом, зокрема, підписались голови комітетів закордонних із справ Естонії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії Швеції, України та Великої Британії.
Нагадаємо
Напередодні президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що скликає лідерів 27 країн ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африка, який розпочинається сьогодні в Анголі.
