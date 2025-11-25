Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні

$42.270.11
24 листопада, 20:32 • 17819 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 34792 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 33332 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 30894 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 30758 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 43478 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 37800 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18177 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14877 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12537 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями24 листопада, 21:16 • 10663 перегляди
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА24 листопада, 22:24 • 11631 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям24 листопада, 22:51 • 11282 перегляди
Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБРPhoto24 листопада, 23:23 • 10087 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці24 листопада, 23:35 • 12532 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 23900 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 43528 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 37852 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 51045 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 76186 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 35274 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 38522 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 47783 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 57959 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 59375 перегляди
Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 1928 перегляди

Голови комітетів закордонних справ 20 європейських країн ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Вони наголосили, що справедливий мир має базуватися на міжнародному праві та поважати територіальну цілісність України.

Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні

Голови комітетів закордонних із справ 20 європейських країн ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Про це у соцмережі Х повідомив очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марк Міхельсон, інформує УНН.

Деталі

У документі дипломати наголошують, що справедливого та тривалого миру не можна досягти, поступившись агресору.

Натомість він має ґрунтуватися на міжнародному праві та поважати територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. ... Нічого не може вирішуватися про Україну без України, і про Європу - без Європи

- йдеться у заяві.

Також вказується, що безпека України мусить бути справжньою та базуватися на юридично обовʼязкових гарантіях.

росія не повинна отримати вигоду з агресії, а будь-які переговори мають починатися з негайного припинення вогню та виведення російських військ. ... Європейські та українські цінності, процвітання та безпека залежать від стійкої та справедливої позиції

- резюмували автори заяви.

Додамо, що під документом, зокрема, підписались голови комітетів закордонних із справ Естонії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії Швеції, України та Великої Британії.

Нагадаємо

Напередодні президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що скликає лідерів 27 країн ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африка, який розпочинається сьогодні в Анголі.

Європа має бути частиною процесу, спрямованого на припинення війни в Україні: що Мерц сказав Трампу22.11.25, 17:47 • 7785 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ірландія
Латвія
Фінляндія
Ісландія
Данія
Люксембург
Франція
Литва
Швеція
Бельгія
Норвегія
Велика Британія
Чехія
Італія
Іспанія
Нідерланди
Португалія
Естонія
Україна
Польща