Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні

Голови комітетів закордонних із справ 20 європейських країн ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Про це у соцмережі Х повідомив очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марк Міхельсон, інформує УНН.

У документі дипломати наголошують, що справедливого та тривалого миру не можна досягти, поступившись агресору.

Натомість він має ґрунтуватися на міжнародному праві та поважати територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. ... Нічого не може вирішуватися про Україну без України, і про Європу - без Європи

Також вказується, що безпека України мусить бути справжньою та базуватися на юридично обовʼязкових гарантіях.

росія не повинна отримати вигоду з агресії, а будь-які переговори мають починатися з негайного припинення вогню та виведення російських військ. ... Європейські та українські цінності, процвітання та безпека залежать від стійкої та справедливої позиції