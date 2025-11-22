Європа має бути частиною процесу, спрямованого на припинення війни в Україні: що Мерц сказав Трампу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час довгої телефонної розмови у п'ятницю ввечері він чітко дав президенту США Дональду Трампу зрозуміти, що Європа має бути частиною будь-якого процесу, спрямованого на припинення війни в Україні, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Війни, за словами Мерца, не можуть бути припинені великими державами, не враховуючи інтереси постраждалих країн.

Якщо Україна програє цю війну і, можливо, розпадеться, це вплине на європейську політику в цілому, на весь європейський континент. І саме тому ми так віддані цьому питанню – сказав Мерц після саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Канцлер ФРН наголосив, що чітко пояснив Трампу цю позицію.

Він також нагадав Трампу, як росія "впоралася" з Будапештським меморандумом, угодою 1994 року, за якою Київ відмовився від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, яких виявилося недостатньо для стримування росії.

Лідери ЄС у понеділок проведуть спецзустріч щодо мирного плану США для України - Кошта

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.