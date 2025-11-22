$42.150.00
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 6928 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 8670 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
11:14 • 13365 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 16978 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 19977 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26522 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 41673 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 35100 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 36204 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Графики отключений электроэнергии
Европа должна быть частью процесса, направленного на прекращение войны в Украине: что Мерц сказал Трампу

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул Дональду Трампу, что Европа должна быть частью любого процесса прекращения войны в Украине, поскольку ее поражение повлияет на весь континент. США подготовили для Украины проект гарантий безопасности по модели статьи 5 НАТО, но Украина отрицает принятие этого плана, который предусматривает территориальные уступки.

Европа должна быть частью процесса, направленного на прекращение войны в Украине: что Мерц сказал Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время долгого телефонного разговора в пятницу вечером он четко дал президенту США Дональду Трампу понять, что Европа должна быть частью любого процесса, направленного на прекращение войны в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Войны, по словам Мерца, не могут быть прекращены великими державами, не учитывая интересы пострадавших стран.

Если Украина проиграет эту войну и, возможно, распадется, это повлияет на европейскую политику в целом, на весь европейский континент. И именно поэтому мы так преданы этому вопросу

– сказал Мерц после саммита G20 в Йоханнесбурге.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что четко объяснил Трампу эту позицию.

Он также напомнил Трампу, как Россия "справилась" с Будапештским меморандумом, соглашением 1994 года, по которому Киев отказался от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которых оказалось недостаточно для сдерживания России.

Лидеры ЕС в понедельник проведут спецвстречу по мирному плану США для Украины - Кошта22.11.25, 17:14 • 618 просмотров

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина