Европа должна быть частью процесса, направленного на прекращение войны в Украине: что Мерц сказал Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время долгого телефонного разговора в пятницу вечером он четко дал президенту США Дональду Трампу понять, что Европа должна быть частью любого процесса, направленного на прекращение войны в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Войны, по словам Мерца, не могут быть прекращены великими державами, не учитывая интересы пострадавших стран.

Если Украина проиграет эту войну и, возможно, распадется, это повлияет на европейскую политику в целом, на весь европейский континент. И именно поэтому мы так преданы этому вопросу – сказал Мерц после саммита G20 в Йоханнесбурге.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что четко объяснил Трампу эту позицию.

Он также напомнил Трампу, как Россия "справилась" с Будапештским меморандумом, соглашением 1994 года, по которому Киев отказался от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которых оказалось недостаточно для сдерживания России.

Лидеры ЕС в понедельник проведут спецвстречу по мирному плану США для Украины - Кошта

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.