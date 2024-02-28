Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплату почти 500 000 гривен Бирже благотворительности "ДоброДій".
Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину
ЕС готовится полностью прекратить поставки российского газа через Украину до конца года, поскольку он уже резко сократил импорт российского газа, нефти и угля за последние два года.
Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами, чтобы решить проблему блокады, которой ждут более 2000 грузовиков, но отметил, что это будет болезненным решением для обеих сторон.
В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии
Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.
Предприятия в январе увеличили потребление электричества более чем на 27% - Минэнерго
Благодаря стабильной работе энергосистемы в январе предприятия увеличили потребление электроэнергии более чем на 27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Зеленский назвал страны, которые будут под риском, если дать возможность выжить рф в агрессии против Украины
Зеленский предупредил, что если россия переживет свою агрессию против Украины и путин останется у власти, москва попытается дестабилизировать другие страны, такие как страны Балтии и Молдова.
Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
В Днепропетровской области строится новый 145-километровый водопровод для обеспечения водой 1,5 миллиона человек и промышленных предприятий, которые остались без воды после разрушения Каховской плотины; завершение работ ожидается в следующем месяце.
Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы
Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.
Разоблачили на взятке: будут судить экс-главу Тернопольского облсовета
Бывший председатель Тернопольского областного совета предстанет перед судом за получение взятки от бизнесмена-волонтера.
Из-за проблем со здоровьем: Боррель временно отказался от публичных выступлений
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель вынужден пропустить дебаты в Европарламенте из-за того, что врачи посоветовали ему избегать публичных мероприятий в течение короткого времени из-за незначительных проблем со здоровьем.