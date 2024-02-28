Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты кредиторам из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд", среди которых Биржа благотворительности "ДоброДій". Об этом УНН рассказала руководитель Биржи Лолита Кузина.

"Ситуация, которая сложилась на грани добра и зла. Фонд в декабре сообщил о начале расчетов с кредиторами 9-й очереди, среди них есть и наша благотворительная биржа. Мы должны были получить еще около 495 тысяч гривен. Однако почти сразу выплаты были приостановлены. У нас есть много благотворительных проектов, есть срочные проекты, любое затягивание помощи по ним будет стоить жизней. Например, нашей помощи ждут в больницах Днепра, где спасают жизни раненым нашим военным, туда свозят пострадавших от российских обстрелов гражданских, там спасают жизни детям. Поэтому очень важно помочь им максимально быстро", - отметила Кузина.

Кроме того, по ее словам, "ДоброДій" помогает непосредственно военным на передовой, закрывая их насущные потребности, а также детям бороться с болезнями.

"Нам точно есть куда потратить средства. А вместо того Фонд держит их у себя, еще и зарабатывает на этом. Не укладывается в голове, что в воюющей стране какие-то чиновники могут не отдавать волонтерам их же средства", - добавила Кузина.

Стоит отметить, что на момент начала ликвидации "Конкорд" был прибыльным банком, и на его счетах до сих пор остается достаточно средств как в национальной, так и в иностранной валюте, а также имеющиеся ликвидные ОВГЗ. Этого достаточно, чтобы выплатить задолженность всем очередям вкладчиков и кредиторов банка и завершить процесс ликвидации.

В то же время складывается впечатление, что Фонд умышленно затягивает процесс ликвидации и не выплачивает задолженность. Ведь согласно смете расходов Фонда на осуществление ликвидации АО "АКБ "Конкорд" на период со 2 августа 2023 по 1 августа 2026 года, опубликованной на сайте ФГВФЛ 19 февраля 2024 года, Фонд планирует потратить почти 6 миллионов гривен.

Из них, например, на зарплаты работников Фонда запланировано 4,2 миллиона гривен. На командировки работники ФГВФЛ планируют потратить 332 тысячи гривен.

Это означает, что Фонд планирует содержать себя за счет в том числе "Конкорда" еще более двух лет.

Добавим

В конце декабря прошлого года соучредитель банка Елена Соседка сообщила, что кредиторы из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" начали получать выплаты. Соответствующее решение о частичном удовлетворении требований 72 кредиторов на сумму 57 миллионов гривен было принято еще 11 декабря. С тех пор Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил 9-й очереди всего четверть средств.

Сейчас задолженность перед кредиторами 9-й очереди составляет еще около 171 млн грн.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что нет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.

Кроме того, УНН выяснило, что в прошлом году директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составили более 80 дней. Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировки в сумме более 65 тысяч грн.

Оказалось, что для выездов за границу директор-распорядитель ФГВФЛ использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В ответ на запрос журналистов относительно поездок Светланы Рекрут за границу Фонд сообщил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно редакции ИА УНН.