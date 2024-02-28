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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  132483 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  159323 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  150196 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  168898 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  183005 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  168938 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162802 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут нарушила закон, используя для поездок за границу автомобили, принадлежавшие банку, который находится в процессе ликвидации.

Политика •   •  19883 просмотра
Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала рецидивиста

Служба безопасности Украины задержала в Одессе рецидивиста, который совершал разбойные нападения на жителей города под видом сотрудника СБУ.

Криминал и ЧП •   •  4895 просмотра
Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала рецидивиста

Соратники Навального сообщили место и дату похорон российского оппозиционера

Похороны Алексея Навального состоятся 1 марта в одном из храмов Москвы.

Новости Мира •   •  5886 просмотра
Соратники Навального сообщили место и дату похорон российского оппозиционера

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

За год чат-бот внутренней безопасности Национальной полиции получил 20 000 обращений, которые помогли разоблачить предателей, коллаборационистов и уничтожить вражескую технику с начала войны.

Война •   •  35933 просмотра
Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины

Президент Еврокомиссии предложила использовать замороженные российские активы для совместной закупки военной техники для Украины и основать Офис оборонных инноваций в Киеве для усиления европейского оборонного сотрудничества и инноваций.

Война •   •  10423 просмотра
Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины

Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский

Президент Зеленский подписал с премьер-министром Албании Договор о дружбе и сотрудничестве, стороны обсудили оборонные потребности Украины и возможное совместное производство вооружений.

Война •   •  11820 просмотра
Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский

Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины

Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.

Война •   •  11428 просмотра
Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины

В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную кражу и продажу военной одежды из одной из воинских частей.

Киев •   •  9530 просмотра
В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен

На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 560 российских оккупантов и взяли в плен 11 человек, а также уничтожили 38 единиц техники и 358 беспилотников.

Война •   •  11482 просмотра
На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский

Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы

Албания откроет свое первое полноценное посольство в Киеве в ближайшие месяцы, заявил албанский министр иностранных дел.

Политика •   •  11108 просмотра
Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы