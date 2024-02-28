Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут использовала для поездок за границу автомобили банка "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации, чтобы сэкономить средства Фонда, хотя, по словам юриста Сергея Лысенко не имела на это права, передает УНН.

В ходе расследования журналисты УНН выяснили, что в прошлом году Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировки в сумме более 65 тысяч грн.

Также оказалось, что для выездов за границу она использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. По данным Национального банка Украины, 21 июля 2022 года было принято решение об отзыве лицензии АО "Мегабанк". Согласно информации ФГВФЛ, его ликвидация до сих пор продолжается и ее завершение планируется в 2025 году, а Фонд с аукционов распродает имущество банка, чтобы возвращать его вкладчикам средства. В частности, в январе было продано имущество "Мегабанка" на сумму 4,9 млн грн.

По информации УНН, Рекрут для собственных поездок за границу использовала два авто, которые принадлежат этому банку. Одним из них она начала пользоваться почти сразу после начала процедуры ликвидации "Мегабанка" - в октябре 2022 года.

При этом только в апреле 2023 года Фонд гарантирования вкладов смог возместить 93% средств (3,8 млрд грн) вкладчикам "Мегабанка". А задолженность перед всеми кредиторами до сих пор не погашена. В апреле прошлого года свои средства начали получать кредиторы только первой и второй очередей реестра акцептованных требований кредиторов "Мегабанка". То есть вместо того, чтобы продать автомобили и ускорить выплату задолженности перед кредиторами, ведь защита их прав является обязанностью ФГВФЛ, Рекрут использовала авто в собственных целях. Таким образом она не просто оттягивала их продажу и погашение выплаты средств людям, но и занижала стоимость авто.

"Сообщаем, что в соответствии со ст. 36 Закона ("О системе гарантирования вкладов физических лиц") в течение периода вывода банка с рынка и/или ликвидации банка Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями такого банка с целью минимизации своих расходов", - сообщил ФГВФЛ в ответ на запрос УНН.

УНН проверил статью закона, на которую сослался Фонд и оказывается, что Рекрут, может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации. Однако по данным сайта youcontrol, Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

Для того, чтобы убедиться, что Рекрут нарушила закон, УНН поинтересовался мнением юриста Сергея Лысенко по поводу этой ситуации.

"Согласно статье 36 упоминавшегося вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, который выполняет функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - сказал Лысенко.

По его словам, использование имущества ликвидируемого банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В то же время полная версия части 10 статьи 36 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" выглядит так: "В течение периода вывода банка с рынка и/или ликвидации банка Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями такого банка (техническими средствами, серверами, колл-центром, помещением и т.п.) с целью минимизации своих расходов".

То есть о возможности Фонда пользоваться автомобилями ликвидируемых банков в законе речь не идет.

В то же время в ФГВФЛ обратили внимание, что Фонд не является государственным учреждением, а значит его сотрудники не являются государственными служащими, а также Фонд не финансируется из государственного бюджета.

В ФГВФЛ также отметили, что по законодательству директор-распорядитель Фонда представляет интересы органа в отношениях с международными организациями. В то же время Фонд отказался комментировать цель таких частых поездок Рекрут за границу и то, пользовались ли для выезда за границу автомобилями ликвидируемых банков другие работники фонда, сославшись на то, что сведения о служебном перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, то есть, в соответствии с законодательством, информацией с ограниченным доступом.

В своем ответе УНН Фонд гарантирования вкладов физических лиц, видимо, забыл указать, что согласно статье 48 того же закона он обязан после начала процесса ликвидации банка принять в управление имущество банка и принимать меры по обеспечению его сохранности, а также его продавать.

Кроме того, по статье 50 закона, на который ссылается Фонд в своем ответе, он должен сформировать ликвидационную массу, в которую в том числе включается движимое имущество ликвидируемого банка.

Напомним

В ответ на первый журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно ИА УНН.