18:16 • 3628 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 9340 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 15604 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 24865 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 28326 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 43986 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41533 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33857 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28643 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 62439 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Эксклюзив
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонны

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Киеве взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты "Искандер-М", запущенной россиянами. Фрагменты ракеты с полутонным боевым зарядом представляли угрозу возле жилых домов и АЗС в Днепровском районе.

Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонны
Фото: ГУНП Украины в Киеве

В Киеве взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты, которую россияне ночью запустили по столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как отметили в полиции, фрагменты ракеты "Искандер-М" с боевым зарядом весом около полутонны находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе и представляли большую угрозу.

Специалисты совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона

- заявили в столичной полиции.

Напомним

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.

По состоянию на вечер 24 января в Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела.

В то же время гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
