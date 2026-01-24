Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонны
Киев • УНН
В Киеве взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты "Искандер-М", запущенной россиянами. Фрагменты ракеты с полутонным боевым зарядом представляли угрозу возле жилых домов и АЗС в Днепровском районе.
В Киеве взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты, которую россияне ночью запустили по столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
Как отметили в полиции, фрагменты ракеты "Искандер-М" с боевым зарядом весом около полутонны находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе и представляли большую угрозу.
Специалисты совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона
Напомним
Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.
Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.
По состоянию на вечер 24 января в Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела.
В то же время гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.