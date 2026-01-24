Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонны

Фото: ГУНП Украины в Киеве

В Киеве взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты, которую россияне ночью запустили по столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как отметили в полиции, фрагменты ракеты "Искандер-М" с боевым зарядом весом около полутонны находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе и представляли большую угрозу.

Специалисты совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона - заявили в столичной полиции.

Напомним

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.

По состоянию на вечер 24 января в Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела.

В то же время гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.