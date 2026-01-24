Понад 3000 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки рф 24 січня - Кличко

У Києві станом на вечір 24 січня 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі. Про це повідомив в Telegram міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків.

Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян. Водопостачання вже відновили - заявив він.

Нагадаємо

Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня.

Також Київводоканал відновив водопостачання у лівобережній частині столиці після нічної російської атаки 24 січня.