Понад 3000 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки рф 24 січня - Кличко

Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 10736 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 19446 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 24166 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 40436 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 39248 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 32487 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27967 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 57451 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 52263 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22675 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Публікації
Ексклюзиви
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 9020 перегляди
"Не можна зволікати з ППО, не можна заплющувати очі на ці удари": Зеленський відреагував на атаку рф понад 370 дронами та 21 ракетою24 січня, 07:16 • 3860 перегляди
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24 січня, 08:12 • 7676 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року24 січня, 08:56 • 10310 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 6568 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 57451 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 73271 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 90247 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 85300 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 86478 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Абу-Дабі
Харківська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 6570 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року24 січня, 08:56 • 10312 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 29406 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію23 січня, 11:14 • 29321 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 43205 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Х-101

Понад 3000 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки рф 24 січня - Кличко

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Станом на вечір 24 січня у Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після нічної атаки ворога. Водопостачання вже відновили, комунальники продовжують роботу.

Понад 3000 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки рф 24 січня - Кличко

У Києві станом на вечір 24 січня 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі. Про це повідомив в Telegram міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що  внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків.

Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян. Водопостачання вже відновили

- заявив він.

Нагадаємо

Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня.

Також Київводоканал відновив водопостачання у лівобережній частині столиці після нічної російської атаки 24 січня.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ