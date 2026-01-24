Более 3000 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки рф 24 января - Кличко

В Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью. Об этом сообщил в Telegram городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве оказались без теплоснабжения снова почти 6 000 домов.

Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян. Водоснабжение уже восстановили - заявил он.

Напомним

Виталий Кличко сообщил о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.