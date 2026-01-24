У Києві частково відновили водопостачання - Київводоканал

$43.170.01
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 17689 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 23081 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 39237 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 38249 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 32043 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27645 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 56295 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 50795 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22457 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 10953 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 7716 перегляди
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24 січня, 08:12 • 6208 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 8892 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 4948 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 56290 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 72395 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 89613 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 84781 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 85970 перегляди
У Києві частково відновили водопостачання - Київводоканал

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Київводоканал відновив водопостачання на лівобережній частині Києва після нічної атаки РФ. На верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня через відключення електроенергії.

У Києві частково відновили водопостачання - Київводоканал

На лівому березі Києва вдалося відновити водопостачання після нічної атаки рф. Про це повідомляє Київводоканал, передає УНН.

Деталі

Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста

 - йдеться в повідомленні. 

У компанії нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії, а тому на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста

- додали в компанії.

Нагадаємо

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, у Києві внаслідок чергової атаки рф знову майже 6000 будинків без опалення, перебої з водою на лівому березі та частково на правому.

Павло Башинський

