У Києві частково відновили водопостачання - Київводоканал

На лівому березі Києва вдалося відновити водопостачання після нічної атаки рф. Про це повідомляє Київводоканал, передає УНН.

Деталі

Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії, а тому на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста - додали в компанії.

Нагадаємо

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, у Києві внаслідок чергової атаки рф знову майже 6000 будинків без опалення, перебої з водою на лівому березі та частково на правому.