У Києві частково відновили водопостачання - Київводоканал
Київ • УНН
Київводоканал відновив водопостачання на лівобережній частині Києва після нічної атаки РФ. На верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня через відключення електроенергії.
Деталі
Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста
У компанії нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії, а тому на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.
Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста
Нагадаємо
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, у Києві внаслідок чергової атаки рф знову майже 6000 будинків без опалення, перебої з водою на лівому березі та частково на правому.