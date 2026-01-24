В Киеве частично возобновили водоснабжение - Киевводоканал

На левом берегу Киева удалось восстановить водоснабжение после ночной атаки рф. Об этом сообщает Киевводоканал, передает УНН.

Подробности

В настоящее время восстановлено водоснабжение левобережной части города - говорится в сообщении.

В компании напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии, а потому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города - добавили в компании.

Напомним

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, в Киеве в результате очередной атаки рф снова почти 6000 домов без отопления, перебои с водой на левом берегу и частично на правом.