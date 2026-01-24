$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 9870 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 17680 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 23074 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 39230 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 38244 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32042 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27644 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 56289 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 50783 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22456 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
В Киеве частично возобновили водоснабжение - Киевводоканал

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Киевводоканал возобновил водоснабжение на левобережной части Киева после ночной атаки рф. На верхних этажах многоэтажек вода может отсутствовать из-за отключения электроэнергии.

В Киеве частично возобновили водоснабжение - Киевводоканал

На левом берегу Киева удалось восстановить водоснабжение после ночной атаки рф. Об этом сообщает Киевводоканал, передает УНН.

Подробности

В настоящее время восстановлено водоснабжение левобережной части города

 - говорится в сообщении. 

В компании напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии, а потому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города

- добавили в компании.

Напомним

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, в Киеве в результате очередной атаки рф снова почти 6000 домов без отопления, перебои с водой на левом берегу и частично на правом.

Павел Башинский

ОбществоКиев
