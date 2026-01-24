Київ знову частково без опалення та води після атаки рф - мер
Київ • УНН
У Києві майже 6000 будинків залишилися без опалення, а також виникли перебої з водою на лівому та частково правому березі після чергової атаки. Внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.
У Києві внаслідок чергової атаки рф знову майже 6000 будинків без опалення, перебої з водою на лівому березі та частково на правому, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у суботу, пише УНН.
Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення
З його слів, більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.
Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому
Комунальники й енергетики, за його словами, працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.
Доповнення
За даними ДСНС, у Києві 1 людина загинула та щонайменше 4 поранені внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару.
Наслідки ворожої атаки зафіксували у чотирьох районах столиці:
- у Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще 2 людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок;
- у Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідовано. Постраждала 1 людина;
- у Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
- у Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.