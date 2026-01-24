Київ знову частково без опалення та води після атаки рф - мер

У Києві внаслідок чергової атаки рф знову майже 6000 будинків без опалення, перебої з водою на лівому березі та частково на правому, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у суботу, пише УНН.

Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення - повідомив Кличко.

З його слів, більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому - вказав Кличко.

Комунальники й енергетики, за його словами, працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.

"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА

Доповнення

За даними ДСНС, у Києві 1 людина загинула та щонайменше 4 поранені внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару.

Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер

Наслідки ворожої атаки зафіксували у чотирьох районах столиці: