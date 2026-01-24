$43.170.01
Київ знову частково без опалення та води після атаки рф - мер

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Києві майже 6000 будинків залишилися без опалення, а також виникли перебої з водою на лівому та частково правому березі після чергової атаки. Внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.

Київ знову частково без опалення та води після атаки рф - мер

У Києві внаслідок чергової атаки рф знову майже 6000 будинків без опалення, перебої з водою на лівому березі та частково на правому, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у суботу, пише УНН.

Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення

- повідомив Кличко.

З його слів, більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому

- вказав Кличко.

Комунальники й енергетики, за його словами, працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.

"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА24.01.26, 08:37

Доповнення

За даними ДСНС, у Києві 1 людина загинула та щонайменше 4 поранені внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару.

Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п'яти районах Києва та перебої із світлом - мер24.01.26, 07:03

Наслідки ворожої атаки зафіксували у чотирьох районах столиці:

  • у Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще 2 людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок;
    • у Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідовано. Постраждала 1 людина;
      • у Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
        • у Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.

          Юлія Шрамко

